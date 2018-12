Krisen i Nardo FK er en ventet krise

Her er det over en halv meter snø

Det er krise i Nardo FK ser vi i Adressa. En ventet krise må vi nesten si. Det har ligget i kortene i mange år at det til slutt måtte gå slik. Det har rett og slett ikke vært mulig å få på plass rammebetingelser gode nok innenfor den eksisterende klubbkulturen. Veldig synd for det har blitt lagt ned en stor innsats på mange plan i Nardo FK. Seniorlagene har jobbet godt, men det har også daglig leder og forskjellige styrer gjort opp gjennom årene. I barne- og ungdomsfotballen har det kommet frem mange gode årganger i Nardo FK. Problemet har imidlertid vært samhandlingen innad i klubben.

Spørsmålet som hele tiden har ligget der rundt seniorfotballen er om klubben har ressurser nok til å betjene to seniorlag på høyt nivå. Ja, for klubben har, foruten herrelaget i 2. divisjon, også et senior kvinnelag i samme divisjon. Dette laget trenger også midler fra felleskassa for å drive forsvarlig.

Svaret er egentlig veldig enkelt. Seniorlagene har sin berettigelse så fremt medlemmene og områdets befolkning hegner om dem. Det vil si at det er såpass interesse at noen hundre kommer på kampene, som igjen betyr at de av dem som er beslutningstakere i næringslivet, som det er ganske mange av i Nardo bydel, ser poenget med å støtte klubben økonomisk. Uten denne interessen fra lokalmiljøet vil en klubb høyt i hierarkiet i norsk fotball garanter få problemer. Det tror jeg de aller fleste forstår.

Toppfotball er dyrt, men dagens problemer i Nardo FK er likevel mer kulturelle enn økonomiske. Økonomien er det faktisk mulig å gjøre noe med. I hvert fall forbigående, men en god klubbkultur er det vanskeligere å utvikle. Det har gjennom flere år vært dårlig kommunikasjon mellom ressurser rundt herrelaget og tillitsvalgte i klubben. Under slike forhold kan man ikke vente at en liten bydelsklubb får på plass det nødvendige antallet personer for å fylle organisasjonskartet. Ære være dem som likevel bretter opp ermene!

Det er selvsagt ikke spillere og trenere på dagens seniorlag som skal få skylden for de tilstandene som råder. Det er uten diskusjon gjort en god jobb for å holde seg på dette høye nivået i norsk fotball, og de har klart seg med svært begrensede ressurser. Imidlertid krever situasjonen at klubbes styre orienterer seg mot en alternativ vei videre. Det fortjener de ikke kjeft for!

Kan man for eksempel ha en a-stall herrer der 61 prosent av spillerne kommer fra andre steder enn Trøndelag, og der kun tre spillere kommer fra Nardo bydel? (ifølge klubbens hjemmeside). Og trenger man å spille i 2. divisjon når det kun er familie og venner på kampene? Slik situasjonen har utviklet seg er dette i høyeste grad betimelige spørsmål å stille.

Vi som er menige medlemmer i Nardo FK får håpe at det blir avholdt et konstruktivt ekstraordinært årsmøte den 20. desember. Det er ingen i Nardo FK som fortjener å bli stemplet med lite flatterende adjektiver, hverken i lokalsamfunnet eller i Adressa. Å fortsette på den veien forsterker bare symptomene som forklarer dette først og fremst kulturelt.

