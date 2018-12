Jo, vi er noen som mener man skal kunne kjøre bil til Midtbyen og finne en P-plass nær butikkdøra

Jeg har lest om meg selv at jeg er «feig», «falsk» og ei «PR-kåt drittkjærring»

Svar på kommentaren «Landets største bygdeby» av Adresseavisens Harry Tiller:

Ja, Harry Tiller!

Det finnes mennesker som mener at man, selv om man bor i en by, skal kunne kjøre bil til sentrum, finne en parkeringsplass ikke så altfor langt fra butikkdøra og fylle opp bagasjerommet med julegaver og mat.

Det finnes mennesker som ikke synes det er spesielt attraktivt å kle på seg gummistøvler og oljehyre for å skli bort til en bussholdeplass, for deretter å stå en halvtime med folk som tråkker deg på tærne eller stikker paraplyen sin i rumpa di på vei til sentrum.

20 stopp

Det finnes mennesker som ikke synes det er spesielt attraktivt at handleturen tar en time lenger enn nødvendig fordi man må jobbe seg gjennom rutetraseen med 20 stopp til og fra byen, og vente til bussen går før man kan reise hjem igjen.

Og ja, det finnes folk som får vondt i viljen når ting blir vesentlig mer tungvint, og som derfor velger å gjøre både julehandel og annen handel andre steder enn i Trondheim sentrum.

For folk flest er bilen, i likhet med vaskemaskinen og vannklosettet, en oppfinnelse som har gjort hverdagen for mennesker vesentlig enklere. Når du fremstiller dette som bakstreversk, men fremtidsrettet å gå tilbake til 50-tallet, hvor folk sto som sild i tønne på bussen og trakk juletreet hjem fra torget på familiens kjelke, så har vel hipster-romantikken gått noe langt.

Du stiller spørsmål om hvor ofte man drasser med seg mange handleposer og mye mat hjem fra sentrum. Siden dette skjer så sjelden, så burde jeg kanskje disse få gangene kunne benytte min egen bil til og fra sentrum, hvis jeg skulle ønske å handle så mye der.

En langsom død

Dersom Trondheim sentrum skal være en arena hvor sykkel og kollektivtransport er eneste alternativ, og hvor gatekafeer og kulturtilbud (Olav Tryggvasons gate) for trendy og urbane mennesker skal være det som tilbys, går i hvert fall handelsstanden i sentrum en langsom død i møte.

Det finnes etter hvert attraktive både bo- og handletilbud utenfor den nye «storbyen» (som er som et lite tettsted å regne sammenlignet med de andre byene du refererer til). Hvis man ønsker at Trondheim sentrum skal være en arena for folk flest, bør det legges til rette både for et godt kollektivtilbud og for bruk av egen bli når sistnevnte er mest hensiktsmessig.

PS: Jeg kan glede deg med at jeg for tiden selv bor i en leilighet på et av dine favorittsteder – Oslo sentrum – storbyen med landets desidert beste kollektivtilbud. Siden parkeringsplasser i boligstrøk her fjernes raskere enn jeg skifter sokker, og bomtakstene strekker seg mot astronomiske høyder, har jeg valgt å ikke ha bil. Kult, urbant og trendy!

45 minutter mer

Jeg bruker 45 minutter mer hver vei, til og fra jobb, enn om jeg hadde benyttet egen bil.

Å transportere seg selv rundt med bytte av trikk, buss eller T-bane hver gang man skal gjøre noe annet enn å gå på kafé i Oslo sentrum, blir etter hvert så mye styr at man heller velger å bli sittende hjemme.

Å drasse på slalåmski og støvler på kollektivtransport gjennom halve byen er noe som sikkert er superkult for 20-åringer på Grünerløkka, men noe man ikke lenger gidder når man har nådd en godt voksen alder.

Vondt i viljen? You bet – hver eneste dag! Ha en strålende julehandel i Trondheim sentrum, og god jul videre!

