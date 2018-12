Jeg tok på meg tøflene og flyttet inn med min mor på sykehjemmet

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Jeg ønsker å takke for god omsorg og pleie av min mor, Hedvig Aas Knudsen, på Ladesletta og Charlottenlund helse- og velferdssenter i snart 13 år.

Vond var dagen da jeg fulgte mor til hennes nye hjem som pleietrengende på sykehjem, Hun ble pleietrengende i mange, mange år, til hun for ikke lenge siden sovnet stille inn.

Men når situasjonen var slik, kunne vi ikke fått et bedre tilbud. Ansatte med stor kompetanse ga henne omsorg og pleie som jeg setter utrolig stor pris på. Hennes fastlege sa da hun skulle flytte til sitt nye hjem, at det skulle være hyggelig for familien å komme på besøk og gjøre stundene vi var sammen gode.

Gjøre hverdag til fest

Den lærdommen har jeg tatt på alvor, og det er godt å tenke på trivelige stunder sammen med min mor, andre brukere, pårørende og ansatte. Det skal så lite til for å gjøre en hverdag til en festdag: En is på en varm dag, et lite glass med noe godt i, holde en hånd, synge en liten sang, snakke om gamle dager eller lærerike samtaler fra de yngste av beboerne.

Noen ganger har jeg også vært oppgitt og litt lei meg når alt ikke har vært som forventet, men da har jeg erfart at det er greit å ta en samtale med de ansatte. Som oftest løses det meste. Videre kan en om nødvendig melde inn en generell sak til Brukerrådet.

En spesiell takk til de ansatte som pleiet min mor i hennes siste dager med en respekt og verdighet som imponerte meg.

Flyttet inn

Jeg valgte å være hos mor de siste dagene i hennes liv, så jeg tok på meg tøflene mine og flyttet inn, jeg. Så nå har jeg prøvd å være beboer på sykehjem jeg også, og er ikke bekymret for mitt eventuelle opphold, hvis jeg en gang blir pleietrengende.

Videre vil jeg rette en stor takk til alle ansatte som har pleiet min mor i alle år, fastlege, sykehjemsleger, ansatte i rådmannens fagstab, politikere og alle andre som har bidradd til at min mor har fått det gode tilbudet hun har hatt gjennom mange år.

Jeg er stolt av å være innbygger i Trondheim kommune.

