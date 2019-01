Det er helt forferdelig at det skal koste så mye å gi sine nærmeste en verdig gravferd

Saken oppdateres.

Du kommer til verden gratis, men jaggu skal du få betale deg ut av den!

I fjor mistet vi vår kjære mamma, og nå 16 måneder etterpå har vi mistet vår kjære pappa. To dødsfall på litt over et år.

Det er brutalt nok i seg selv å håndtere emosjonelt, men også økonomisk. Midt i sjokket og sorgen over å miste en av sine nærmeste, må man også forholde seg til en hard virkelighet. Den økonomiske virkeligheten.

Vår mamma jobbet hardt helt frem til hun døde, hun hadde også vært flink til å spare. Det var derfor, heldigvis for oss barna og pappa, nok penger til å betale hennes bisettelse og det som følger etterpå med gravstein osv.

Vi hadde ikke peiling på hva ting koster og tenkte ut fra hva vi tenkte passet henne. Den totale kostnaden kom seg likevel på 75000 kroner!

På grunn av pengene til mamma, som vi har fortsatt å spare, vil vi klare å betale gravferden til vår pappa. Nå er vi også mer erfarne og kloke av skade, og forsøker å holde kostnadene nede. Men det er jaggu ikke enkelt!

For visse ting kan man bare ikke velge bort. Begravelsesbyråene skal ha sitt. Noe som i snitt utgjør mellom 30000 og 40000 kroner. Det er neimen ikke få honorar de skal ha.

Her er det lite konkurranse om «kundene», for man vet jo at alle skal dø en gang og at det ikke er mulig for en selv å organisere dette. Man må ha hjelp av noen som har rettigheter til både det ene og det andre.

En dødsannonse vil man jo selvfølgelig også ha inn i avisen. Og den river jo i pengeboka, for å si det mildt. For ei lita stripe i avisa, for å informere om at ens nærmeste er død, koster altså cirka 3700 kroner. Hvor er logikken? Det burde vært gratis!

Jeg forstår at avisen har behov for å tjene penger, men å sko seg slik på andres ulykke synes jeg er usmakelig. I verste fall blir dette en utgiftspost man dropper dersom det er slunkent på kontoen, med det resultat at fåtallet er informert om seremonien som ytterste konsekvens.

Det er helt forferdelig at man skal være nødt til å tenke på hvor mye penger man bruker i stedet for å kunne gi sine nærmeste den gravferden man synes dem verdig.

Gravferdsstønad fra Nav er en hån, for det er det fåtallet som får innvilget på grunn av at stønaden behovsprøves ut fra skatteligning i dødsåret, samt pensjons-/lønnsutbetaling måneden etter dødsfallet. Utgjør dette mer enn 23000 kroner, vil man da altså ikke få stønaden som utgjør omtrent samme sum.

Til syvende og sist får de pårørende svi økonomisk dersom det ikke er oppsparte midler ved dødstidspunktet. I tillegg kommer sorgen og savnet etter den døde.

Dette er en unødvendig stor belastning for de etterlatte, og det hadde vært på sin plass å få gjort noe med dette!

Man kan jo starte med å halvere prisen på dødsannonsen. For mange bekker små …

