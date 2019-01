Jeg opplevde at en skuespiller skjelte ut en tilskuer fra scenen

VG-ledelsen: Jacobsen nektet for relasjonen til Christensen to ganger

Nå har Kristian Seltun tatt hatten sin og gått, og takk for alt vi har blitt servert. Alt fra Erlend Loes «Doppler», «Påfuglen», og «Kong Ubu». Vi har også opplevd spennende samarbeid, for eksempel med Teater Fot i «Du skal få høre fuglesang», og «Hundre hemmeligheter» av Cirka Teater som var et visuelt fyrverkeri.

Det er mye bra å se tilbake på, men jeg reagerer likevel på utviklingen av det såkalt «folkelige» uttrykket de siste årene. For hva har vi sett?

Er det egentlig slik at trøndere skal forvente seg utskjelling fra scenen og plumpe billige underbuksepoeng som er ment for voksne i «Nøtteknekkeren?»

Undertegnede opplevde at en skuespiller henvendte seg til publikum under «Juleevangeliet - The Smash Hit Musical» med en fornærmelse. Tilskueren ble kalt en kulturfitte fordi hun «sikkert ikke likte forestillingen, fordi det ikke var finkultur nok». Regel nummer en Trøndelag Teater; ikke fornærm publikum!

Det andre tilfellet av dårlig humor fra samme forestilling, er å sette en parodi av Ubåtkapteinen i Danmark, som drepte en journalist, sammen med en skuespiller som skulle være Adresseavisens journalist Tone Sofie Aglen, hvorpå man hører lyder av motorsag og at journalisten liksom blir hogd i biter. Lavmål!

Det er fint at skuespillerne får utfolde seg, men her har de kanskje fått litt vel frie tøyler. Er det fordi Mini Jakobsen synes at «Rai, Rai i Sherwoodskogen» var så forbasket festlig, og visstnok hadde sett forestillingen fem ganger man velger å tilby dette til trønderne? Bygger dette på fordommer om at det er dette trønderne vil ha? Synes teateret at dette er folkelig? Jeg bare lurer.

Undertegnede har sett alle forestillingene, bortsett fra «Slaget på Testiklestad», av trioen Mads Bones, Olve Løseth og Kyrre Havdal som har fått klippekort på å lage «folkelig» trøndersk teater de siste årene. Beklageligvis likte jeg ingen av forestillingene. Det er nesten slik at Sjetnerevyen like gjerne kunne ha blitt satt opp på hovedscenen.

Jeg lo også mer hjertelig av Russerevyen til Steinkjerrussen, hvor niesen min var med i fjor. Kanskje var dette morsommere fordi det sparket oppover, istedenfor nedover? Kanskje var det bedre fordi det var humor med varme og med gode poeng? Det som vises på hovedscenen bør ha kvalitet, uansett sjanger. Jeg hørte heller ikke mange rundt meg som gapskratta, akkurat. Er ikke dette keiserens nye klær? Hva med å anerkjenne trøndere som oppegående mennesker som kan forstå humor uten å ty til slikt lavmål?

Dette er synsing og det er kanskje noen som er uenig med meg, men jeg håper ikke at Trøndelag Teater mener at kunst skal lønne seg. Dessuten så er dette etter min mening ikke spesielt kunstnerisk.

Trøndelag Teater er et godt teater. Teateret har mange flotte skuespillere i staben, flinke koreografer, dansere, musikere, scenografer, lysfolk, og det hyres tidvis inn meget dyktige regissører. Det skorter ikke på noe av dette, samtidig har teateret litt å gå på.

Jeg har vært i Berlin og sett mye flott og spennende scenekunst på blant annet Volksbuhne og på Schaubuhne. Også lokalt i Trondheim finnes det svært mange gode frie grupper som blant annet ligger helt i front i landet når det gjelder å skape nytt og spennende barne- og ungdomsteater.

Det jeg ønsker meg for Trøndelag Teater, og den nye teatersjefen, er et sprekere program med høyere kvalitet på de folkelige produksjonene, samt mer dybde i programmet som sådan. Kanskje dere til og med kunne hatt en egen scene med både barne- og ungdomsteater?

Det hadde vært noe det, det er tross alt de som er framtidas publikum!

