Da jeg fikk se Blekens «karikaturer» på tv, reagerte jeg umiddelbart med forferdelse

En av de tykkeste bøkene jeg har i bokhylla mi har tittelen «Estetisk teori». Den er skrevet av Teodor W. Adorno.

Etter at jeg i går hadde sett Håkon Blekens såkalte karikaturer av Trondheim-ordfører Rita Ottervik, slo jeg opp i boka på et sted der jeg tidligere hadde merket meg at det sto noe om kunsten og det onde.

Her leser jeg på side 399:

«Det å være rå, det ondes subjektive kjerne, blir a priori av kunsten, der idealet om det gjennomformede er en grunnbetingelse: (…)».

Stemmer ikke Ap

Lenger oppe på samme side ser jeg at det står: «Grovhet i tanken er manglende evne til å differensiere i en sak, og differensierthet er en kategori både estetisk og i erkjennelsen».

Som kunstner skjønner kanskje Bleken bedre enn meg hva dette betyr.

Jeg stemmer ikke på Arbeiderpartiet og dermed heller ikke på Rita Ottervik, og jeg har selv gjennom innlegg i Adresseavisen uttrykt sterk bekymring for byutviklingen i Trondheim.

«Grotesker»

Men da jeg fikk se de store maleriene av Rita Ottervik på tv-skjermen, reagerte jeg umiddelbart med forferdelse.

I Trondheim har vi en tradisjon for levende modeller vevd inn i kunstverk i Hannah Ryggens tepper: Mussolini med et spyd gjennom hodet vevd inn i kanten av et teppe kalt «Etiopia» ble for mye for verdensutstillingen i Paris i 1937.

Kanskje kunne Bleken spart det jeg oppfatter mer som «grotesker» enn «karikaturer» til personer som vekker mer avsky enn Trondheims ordfører?

