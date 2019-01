(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Flere tunge kjøretøy tatt for dårlige dekk og manglende kjetting i Trøndelag

Ny bar i Midtbyen: - På de andre plassene er musikken så høy at du ikke kan ha en samtale

Ønsker drastiske grep etter at stortalent vraket RBK

Treningseksperter og leger sjokkert over slankedebatt: – Kan gi overvektige inntrykk av at de kan droppe å trene

Over Solsiden var det en smal opptråkket sti som mest minnet om harespor

Selv om Horneland-saken nå er løst, ligger et interessant spørsmål igjen i luften

Det er rimelig at også elbilister begynner å betale i bomringer

Jeg opplevde at en skuespiller skjelte ut en tilskuer fra scenen

Leilighet i Heggdalsringen solgt for 3,4 millioner kroner

Over Solsiden var det en smal opptråkket sti som mest minnet om harespor

Vi er uendelig glad for at vi har tvillinger, men sender nå en varm tanke til de svært få som har tatt tvillingabort

Saken oppdateres.

Vi har tvillinger. Vi er så uendelig glad for at vi har det.

Da vi fikk vite at det var to, tok det oss cirka en time før sjokket var snudd til stor glede og den har vedvart.

Vi visste ikke engang om at det var mulig å bare beholde en av dem.

Les også: Regjeringen ville stramme inn - abortlege tror antallet tvillingaborter kan øke

Lett å tenke som Erna

Da debatten startet for noen måneder siden, måtte vi tenke tanker som var ubehagelige omkring hvilke muligheter man har i dag.

Og det var egentlig lett å tenke de tankene som Erna Solberg sa høyt på NRK torsdag kveld, om hvilket savn det vil være når en mangler, og hvor vanskelig det er å akseptere de mulighetene som teknologien gir oss.

Men vi er ressurssterke foreldre. Vi har intet mindre enn tre sett besteforeldre. Vi har grei økonomi. Vi har minimalt med kronisk sykdom i vår nærhet.

Og først og fremst vi er ALLTID to om det. Sånn er det ikke alle som har det.

Opptatt av debatt? Les også: Da jeg fikk se Blekens «karikaturer» på tv, reagerte jeg umiddelbart med forferdelse

Tanker etter debatten

Det som står igjen for meg etter debatten torsdag kveld er to ting:

1. Dette egner seg ikke for politisk hestehandel.

Det er et vanskelig og følsomt tema som ikke egner seg til å bytte mot økt bensinavgift.

2. Vi kan ikke vite hvordan andre opplever den situasjonen vi ser på som en velsignelse. Vi kan ikke føle det de gjør eller dømme over deres avgjørelser.

Mer debatt: Jeg opplevde at en skuespiller skjelte ut en tilskuer fra scenen

Stein til byrden

Derfor må kvinnen det gjelder få bestemme dette selv. Det eneste jeg kan vite, er at valget allerede er vanskelig nok.

I dag synes jeg vi skal sende en varm tanke til de svært få som har gjort dette inngrepet.

Erna Solberg og de blå i Kristelig Folkeparti kan be en bønn for dem, om at de ikke har lagt altfor mye ekstra stein til byrden.

Hør våre kommentatorer og gjester i OmAdressert live fra Trøndelagsmøtet

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter