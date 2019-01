Er Odin sporløst borte i Trondheim?

En avgjørelse fra Donald Trump bidrar til at skogsmaskinene i Trøndelag går for fullt

Saken oppdateres.

Søndag 27. januar var det ti uker siden Odin ble borte fra Trondheim sentrum. Tidlig om morgenen gikk han alene gjennom byen og muligens ned til havna da han forsvant under mystiske omstendigheter. Et overvåkningsbilde fra Fjordgata tidlig søndag morgen er siste sikre observasjon. Tolv dager senere ble tingene hans funnet spredd over et stort område på Brattøra.

Funn av gjenstander tyder på at treningsbagen har vært åpnet, mens bagen og det øvrige innholdet er borte. Mobiltelefon og identitetspapirer (som han vanligvis har i jakkelomma) lå også ute for seg selv. Jakka finner vi ikke noe sted. Han har også mistet én sko. Tyder funnene på et basketak? Kan noen ha tatt det med seg det som mangler, eller er de tingene som er funnet rett og slett plantet i ettertid? Gjentatte søk i vannet har ikke ført til nye funn, verken av Odin eller noen av de tingene som er savnet.

Til tross for at området på Brattøra er tett videoovervåket, og at det står kamera rettet mot de stedene Odins eiendeler er funnet, har ikke politiet så langt forsøkt å gjenopprette dette materialet. Datatilsynet gir konsesjonshaveren en maksgrense for lagring av bilder på sju dager. Etter denne fristen må man bruke eksperter for å få tilgang til eventuelle bilder som allikevel kan være bevart. Politiet sier at dette er svært dyrt og antagelig ikke mulig.

Etter ti uker lurer vi stadig på hva som kan ha skjedd nede på Brattøra, om Odin for eksempel ble overfalt og hva som så skjedde? Var det andre på stedet som kan ha sett noe? Tips kan mottas på Messenger, eller ringes inn direkte til politiet på telefon 02800.

Sist fredag markerte Odins klasse på musikklinja ved Orkdal vgs. 19-årsdagen hans med lys, kake, roser og gebursdagssang. Hele skolen hadde møtt fram i kantina da Kaptein Sabeltanns bursdagssang ble avsunget i matpausen. For oss som foreldre ble dette også et nytt vitnesbyrd om at Odin er elsket og savnet av vennene sine. Tusen takk til en gjeng flotte ungdommer!

Torsdag denne uka meldte NRK Midtnytt at Odins mobiltelefon nå var åpnet hos Kripos. Der skal politiet visstnok ha funnet nye spor i saken. Enn så lenge holder politiet kortene tett til brystet, men vi håper bare at dette fører til noe. Vi må ha et svar på hva som skjedde med Odin den 18. november.

Aller helst skulle vi ønske at politiet prioriterte å undersøke videomaterialet fra Brattøra nærmere. Ifølge eksperter vi har vært i kontakt med, kan det være mulig å gjenopprette deler av dette, men dessverre vil det også være avhengig av hva man faktisk får til. Dette kan med andre ord være løsbart. Samtidig er det også en vanskelig oppgave som vi håper det fremste av nasjonal ekspertise får prøve seg på.

For oss som foreldre vil det være tungt å leve med at Odin ikke kommer hjem igjen. Enda verre blir det hvis vi skal lure på hva som skjedde og på om en gjerningsmann eller flere slapp unna. Vi tror heller ikke Trondheim by kan leve med at denne saken forblir uoppklart. Det vil kunne få store konsekvenser. Hvilke foreldre vil sende ungene sine til en studieby hvor ungdommer forsvinner sporløst? Hvordan blir arbeidsplasser attraktive for internasjonale eksperter når familiene ikke er trygge? Odins forsvinning er heller ikke den eneste den siste tida. Kanskje er det enda håp om spor?

Så langt hevder politiet at de ikke finner tegn på noe kriminelt. Ja tro det, den som kan.

