Vi er redd for å miste treffstedet som har hjulpet oss etter at Silje (5) ble drept

Det har vært tøffe år etter at Silje (5) ble drept. Vi kunne ikke ha greid oss uten Heimdal treffsted, som vi nå er redd for å miste.

Mange kjenner historien om vår datter/stedatter Silje, som ble slått og sparket til døde av to jevngamle gutter på en fotballbane like ved City Syd. Hun var bare fem år gammel da det skjedde for 25 år siden, i 1994. Vi vil aldri, aldri komme over tapet.

Årene etterpå har vært som en berg-og-dal-bane. Det har vært store følelsesmessige svingninger, der vi i tunge perioder har slitt med depresjoner og frykt for å gå ut av huset.

Holdt oss oppe

Heimdal treffsted har holdt oss oppe og hjulpet oss på så mange måter. Jørgen har kommet seg ut i arbeid takket være treffstedet. Beathe har fått krefter til å komme seg mer ut, og er nå også blitt brukerrepresentant.

Men vi snakker ikke bare vår egen sak når vi skriver dette. Heimdal treffsted betyr mye for svært mange. Det gir innhold og mening i livet å ha et slikt sted å gå til og treffe andre som sliter med noen av de samme utfordringene. Vi vil si det så sterkt som at det for noen er livsviktig.

Heimdal treffsted er et lavterskel aktivitetstilbud for personer med psykiske utfordringer. Her kan alle som ønsker det komme, uten noen henvisning fra lege og uten at det koster noe som helst.

Har kjempet

Brukerne har de siste årene kjempet for å beholde treffstedet, og nå er vi redd for å tape kampen. Utleier har sagt opp leieavtalen for dagens lokaler, slik at vi i løpet av våren må flytte.

I den forbindelse vedtok formannskapet sist tirsdag å legge ut aktivitetstilbudet på anbud, der ideelle organisasjoner kan søke om å overta og drive virksomheten med et kommunalt tilskudd på tre millioner kroner per år.

Det har vært snakket om dette i flere måneder nå, og sårbare brukere har i lang tid vært redde for å miste dagens gode kommunale tilbud. For flere gjorde dette at jula ble svært vanskelig.

Usikker fremtid

Vi fikk nytt håp før formannskapets møte. SV’s Ottar Michelsen fremmet forslag om at Heimdal treffsted skal videreføres i kommunal regi og i lokaler i samme område som i dag. Skuffelsen var stor da forslaget ble nedstemt mot stemmene til SV, MDG og tre representanter fra Ap.

Det hjelper ikke at KrFs Geirmund Lykke fikk inn i vedtaket at det «fortsatt bør være treffsted og aktiviteter for målgruppene i de sørlige bydeler».

Vi føler sterk uro for hvor til budet blir plassert, hvem som skal drive det og hvordan innholdet til slutt blir. Og vi mener treffstedets videre fremtid er langt mer usikker med en ideell driver.

Ikke noe sted å gå

Fordi leieavtalen er sagt opp, må treffstedet uansett stenge dørene ved utgangen av februar. Det vil gå lang tid, mest sannsynlig et år, før det blir etablert ert nytt sted. Det betyr måneder hvor vi ikke har noe sted å gå til.

Mange er urolige, og vi er ikke i tvil om at mangelen på et sted å være, vil føre til flere innleggelser, mer medisinbruk og mer isolasjon.

Det virker ikke som politikerne forstår hvilken sårbar gruppe mennesker de har med å gjøre. Her er det brukere som opplever det som et helvete bare å ta bussen. Nærhet og trygge forhold er helt avgjørende.

Ser ikke politikerne hvilke lidelser denne langvarige uroen påfører oss? Finnes det ingen medfølelse, ingen vilje til å forstå?

