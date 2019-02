Når du teller ned til det neste vinglasset

Valget han tok, gjør at han gråter litt hver dag under VM

Den følelsen du får når du fikser livet ditt. Du møter på jobb, regningene blir betalt, helsen din er ok, barnas behov blir ivaretatt og du har «ting på stell».

Det er fredag, endelig helg, du er sliten etter en krevende uke på jobb. Den følelsen, den herlige følelsen når du tar den første slurken av øl eller vin og kjenner at du «lander», skuldrene senker seg og du kan stresse ned og slappe av. Bare tanken på nettopp den følelsen kan gi en etterlengtet deilig følelse i kropp og sinn.

Følelsen av frustrasjon og utålmodighet over at det er så lenge å vente. Når arbeidsuken og hverdagene er preget av nedtelling til det neste vinglasset eller favorittpilsen.

Tiden tikker og går. Alkoholen har etter hvert blitt en like naturlig ingrediens i livet ditt som tannpussen. Over lengre tid har alkoholen vært et høydepunkt i tilværelsen, men hva er egentlig problemet? Alkohol er tross alt et lovlig rusmiddel. Og du fikser jo livet? Den ekle magefølelsen, den indre uroen du kjenner på når du innser at du har drukket hyppigere eller mer enn du hadde planlagt den siste tiden. Du skjønner at dette ikke er bra og at du ikke bør fortsette slik, men du fikser jo livet ditt ellers, så hvorfor skal du søke hjelp?

Jeg jobber som psykolog. Daglig møter jeg flotte ressurssterke mennesker som har «ting på stell», men som ønsker hjelp med alkoholinntaket sitt. Sammen forsøker vi å forstå hvorfor det ble slik at alkoholen fikk en så stor plass i livet. Og sammen tenker vi høyt og prøver å finne ut hva som må til for å skape en ønsket positiv endring. Sammen er vi tryggere og sterkere. Den lengste og samtidig viktigste reisen her i livet sies å være reisen mellom hodet og hjertet. Hvis du er en av dem som kunne tenke deg reisefølge et lite stykke på veien så oppfordrer jeg deg til å søke hjelp – gjerne allerede nå, mens du fortsatt fikser livet ditt.

