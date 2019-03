Legg ned hele metoobevegelsen øyeblikkelig

Saken oppdateres.

Hva er det som skjer i likestillingslandet Norge? Helt siden «kvinnekuppet» i 1971 og fram til i dag, har vi raget i høyeste sjikt på verdensstatistikken når det gjelder kvinnedeltakelse i utdanning, politikk og yrkesliv! Og så skal vi, 50 år etter, oppleve en offisiell, uprofesjonell, latterlig og tragisk aksjon som har den litt lurvete, betegnelsen «metoo». En betegnelse eller «bevegelse», som verken har offisiell ledelse, status eller legalitet, men som får makt og myndighet i presse og offentlige fora, til både personangrep og forfølgelse. Hvor er jussen, anstendigheten, kulturen?

Likestilling mellom kjønnene handler både om landets historie, dets kultur og dets humanistiske og etiske plattform. Det handler om åpenhet, verdighet, fellesskap, og fremfor alt, vår dannelse. Det er denne grunnvollen som gjør politisk uenighet lystbetont og inspirerende. Det er dette jeg har med meg både fra oppvekst i et politikerhjem, og fra den gang jeg ble kastet inn i politisk arbeid gjennom det berømte «kvinnekuppet» i 1971. Kvinnekuppet var en sterk påkjenning for det politiske etablissement, men byen kan med stolthet se tilbake på et politisk miljø som taklet denne plutselige revolusjonen med humor, takt og fornuft.

Vi sa «stakkars Høyre!» - som av 20 representanter fikk 18 kvinner og to menn inn i bystyret, de aller fleste av kvinnene uten den ringeste erfaring fra politikken! Men Høyre snakket sammen, med vett og forstand, og oppdaget at de hadde fått «gull» i rekkene. Da var det verre med stakkars ordfører Kaare Tønne som hadde mistet sine stemmer til meg, som raget på stemme-toppen. Men det gikk bra, han oppdaget at han fikk beholde posisjonen og samtidig fikk både gull og edelstener i partigruppen sin.

Så ble det vel masse «metoo» da? I møter og seminarer. Overfall og kniping i rompa? Nei, ikke verre enn at humor og politisk interesse holdt oss på plass som «politiske kamerater». Det skjedde nok ting blant trøtte mannlige politikere, som svingte en skål eller to etter en lang og anstrengende dag. Alkoholen er som kjent intellektets og moralens «lille djevel». Men vi drømte ikke om å sladre til andre hverken om en partifelle eller en partimotstander som dummet seg ut og ble Don Juan etter noen glass for mye. Vi tok oppvasken på kammerset, med humor og alvor i forening. Et råd fra «gamlemor»? Her kommer det:

Legg ned hele metoobevegelsen med øyeblikkelig virkning! Den er på vei til å bli «gatas parlament»! Rensk opp i alkoholbruken blant slitne politikere. Server brus og boller! Så glemmer vi dette tullet, og starter i stedet «we together».

