Ikke så kult å hete Mona og spille bass

Da jeg var 16 år, startet jeg på musikklinja. Instrumentet mitt var bass. Jeg var den første jenta noensinne med det hovedinstrumentet på min skole. Jeg var kul utenpå, med høl i buksa, flanellsskjorter og Kurt Cobain for alle pengene (som det for øvrig ikke var så mye av), men det var egentlig lite kult å være meg. Det første læreren min sa var: «Å ja, Mona er et jentenavn, jeg trodde det, men siden du skulle spille bass tenkte jeg det var et guttenavn».

Alle fulgte spent med på om jeg kunne måle meg med gutta. Det er kleint å være 16 år og skulle prestere, så ekstra oppmerksomhet trengte jeg ikke. Jeg greide fint å måle meg med gutta. Jeg var ikke best, ikke dårligst heller. Følelsen av at jeg måtte mestre gutteinstrumentet bedre enn gutta kom fra et sted. Som 16-åring skjønte jeg ikke helt hva det handlet om. Det skjønner jeg bedre i dag.

Samfunnet er preget av sterke normer knyttet til kjønn, seksualitet og hudfarge. Dette fører til skjevfordeling av makt i samfunnet, som gir ulike forutsetninger for oss mennesker. Innsatsen for likestilling har gjort at vi ofte blir sett på som et forbilde for andre land.

Vi har likevel ikke oppnådd reell likestilling. Kvinner tjener mindre enn menn, langt færre kvinner er ledere og kvinner jobber ufrivillig deltid. Skal vi lykkes med å skape et likestilt og inkluderende arbeidsliv, må vi vise vilje til å endre på dette. Så lenge vi har disse forskjellene mellom kjønnene, bidrar vi til diskriminering og undertrykking.

SV vil ha forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter, sørge for hele faste stillinger, lik lønn for arbeid av lik verdi og opprette en statlig likelønnspott. Med Likelønnsaksjonen 24. oktober satt vi det på dagsorden. Meninger ble delt på ulike arenaer.

Debatten i kommentarfeltene viste oss at vi har en lang vei å gå. Mange mener at det ikke utføres arbeid av noe særlig verdi i de kvinnedominerte yrkene. De som arbeider i helse og omsorg, barnehage og skole bør ikke ta ut så mange penger i lønn. De skaper jo ingenting av verdi. Er det ikke av verdi at ungene våre har det trygt og møter kompetente voksne i barnehagen og skolen? Er det ikke av verdi at våre eldre møter omsorgsfulle ansatte når de trenger hjelp og pleie? Eller at vi har et barnevern som kan løse sitt samfunnsoppdrag? Er det av større verdi at vi har gode veier å kjøre på?

Nå ble ikke jeg yrkesmusiker eller rockestjerne, og det er ikke sikkert det var et stort tap. Men det er et stort tap at vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked, og at kvinnedominerte yrker er dårligere lønnet enn mannsdominerte.

Det er et tap at færre kvinner er ledere og at kvinner systematisk er i mindretall i styrerom og på festivalscenen. Det hadde vært kult å ha samme mulighet til å bli rockestjerne som gutta i klassen, og jeg håper at det blir lettere for neste generasjons jenter både å entre scenen og ta den plassen de fortjener på andre arenaer i arbeidslivet. Og de skal ha lik lønn som menn.

