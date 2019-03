(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Lørdag 2. mars, i 18-tida, dro jeg på ishockeykamp i Leangenhallen for å heie på barnebarnet mitt som skulle spille.

I pausen kjøpte jeg kaffe og pølser til meg og min sønn, som også var der. Men jeg hadde ikke nok hender til å bære alt sammen tilbake til plassene våre. Derfor gikk jeg to ganger.

Tilbake på plass fikk fikk jeg et klapp på skulderen fra en fremmed mann som sa at jeg måtte kose meg med kaffen jeg hadde stjålet. Jeg forsto ikke hva han mente, og spurte hva han prøvde å si.

Da gjentok han utsagnet sitt minst to ganger, også etter at jeg protesterte og sa jeg hadde betalt. Han var veldig, veldig påståelig og helt uinteressert i å høre hva jeg hadde å si.

Jeg ble svært opprørt, særlig fordi han sa at det var en annen som hadde sett meg stjele, han hadde ikke sett det selv.

Betyr dette at Nidaros Ishockeyklubb har en gruppe inspektører som passer på at publikum betaler for mat og drikke? Eller er dette en gruppe selvutnevnte «inspektører» som opererer på egen hånd?

Uansett ble kampen veldig utrivelig for meg, selv om «vårt» lag vant stort. Jeg er opptatt av å gå på kampene og støtte laget med å betale full pris på inngangsbilletten, og ellers handle i pausen.

Etter denne opprivende opplevelsen har jeg lite lyst til å oppsøke lagets kamper mer.

Det jeg har vært utsatt for, ligner på det som kalles alderstrakassering.

Jeg er 81 år og har aldri opplevd noe lignende på et idrettsarrangement. Og jeg har vært på mange. Flere av barnebarna er aktive i idrett.

