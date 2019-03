Lite fornuftig at alle bussbillettene prises likt

Test av Playstation Now: Netflix for dataspill er her – og det virker

Saken oppdateres.

Hvis du åpner mobillett-appen i dag, vil du finne blant annet tre forskjellige billetter; én for ungdom, én for student og én for voksen. Tre forskjellige grupper med hvert sitt bevis for at de har bidratt med en slant til felleskassa, og som følge har fått samfunnets tillatelse til å benytte kollektivtilbudet vårt. Men det er en ting som skurrer. Prisen er den samme uansett hvilken du kjøper. Jeg må bare spørre: Hva er da poenget med tre forskjellige billetter?

LES OGSÅ: Går til Trøndelagsmøte i protest mot høye busspriser

Det er fornuftig å ha én billett for ungdom, én billett for studenter og én billett for voksne. Hver av disse gruppene er i forskjellige stadier i livet med forskjellige transportbehov og forskjellige muligheter for å blant annet tjene penger. Det som derimot ikke er fornuftig er at alle disse tre billettene skal prises likt. Da mister plutselig inndelingen hele poenget.

Tar du fly, har flyselskapene egne priser dersom du er ungdom eller student. Hos NSB får ungdom opp til 18 år 50 prosent avslag på ordinære billetter, og 20 prosent for studenter over 18. Det samme prinsippet gjelder hos Pirbadet, Vassfjellet og uendelig mange andre steder som benytter billetter for inntekt. Hva er det da som gjør buss så spesielt at busselskapene ikke følger samme prinsippet som nært sagt alle andre sammenlignbare selskap?

Trondheim kommune har det som et mål at personbiltrafikken i Trondheim ikke skal vokse med en eneste promille, selv om vi blir ca. 3000 flere for hvert år som går. Dette er kjent som nullvekstmålet, og det er stor tverrpolitisk enighet om at det er en god idé. For å nå nullvekstmålet er det derimot helt avgjørende at vi endrer vanene våre når det kommer til transport. Ungdommen som ungdomsbilletten er laget for, er de fremtidige sjåførene i Trondheim, og kanskje den viktigste målgruppen for innlæring av gode transportvaner i hele Trondheim.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Bussbilletten ned fra 101 til 37 kroner

Men det er ikke bare miljøet som kan tjene på billigere bussbilletter for ungdom. Det har nylig vært mye fokus på næringsvirksomheten i Midtbyen, og hvordan flere forretninger har sett seg nødt til å legge ned på grunn av lite kunder. Vel, hvem er egentlig kundene til disse forretningene? Det vil selvfølgelig være mye forskjellig fra forretning til forretning, men hos mange er det i stor grad ungdom produktene er rettet mot.

For å kunne handle noe sted må man derimot komme seg fra og til på et vis, og kanskje blir ikke en snarvisitt til Midtbyen like fristende når du må bruke 76 kroner på transport.

LES OGSÅ: Slik reiser du med buss og trikk gratis i helga

Nå er det bare noen få måneder igjen til metrobussene vil rulle ut på veiene, og med det vil kollektivtransporten i Trondheim gjennomgå flere endringer. Vi får krysse fingrene for at én av disse endringene er at det endelig blir ungdomspris for ungdomsbilletten.

