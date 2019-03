Saken oppdateres.

Leder i Trøndelag Natur og Ungdom, Hedwig Thiery Aresvik, siteres slik i Adressa 14. mars: «Voksne driter i framtida vår – derfor gjør vi det samme» og «vi har elleve år på å få stoppet klimaendringene».

Jeg ser at det er noen som fremstiller CO₂-utfordringen slik. Tenker du det, da skjønner jeg frykten. Utfordringen er reell, og den er ikke triviell, men betyr ikke verdens ende.

Mange sier likevel det. Og er vi vettskremte, vil vi ikke ta kloke valg og vi vil fort bruke penger lite kosteffektivt.

Kan NU passe på at dere ikke kommer med endetids-tankegang, som gjør dere til del av et problem, i stedet for del av en løsning?

For fremtidsfrykt kan få overtaket. En kvinne på ca. 50 år fortalte meg at familien hennes var aktiv i aksjonen mot atomvåpen da hun vokste opp. Som ung så hun ingen grunn til å utdanne seg, for hun regnet med at det ble atomkrig. Hun ble skremt fra å forberede voksenlivet sitt. Det ble ikke til hjelp for noen!

Vi er mange som er motstandere av polariseringen av debatten om klimaendringer, hvor de enten ikke eksisterer, eller de betyr verdens undergang.

«Vi trenger å se på det smarte i midten», sier Bjørn Lomborg, som i 2013 ga ut boken «How to spend 75 billion dollar to make the world a better place». Filmen «Cool it» viser prosjektet hans og ny teknologi. Hva tenker du når du har sett den?

«Det er enklere å skremme enn å inngi mennesker tillit. Gitt i hvilken grad vi har oppnådd gode resultater og hva som er mulig, synes jeg det er uansvarlig å bare fortelle hvor forferdelig situasjonen er: Verden er vesentlig mye bedre. Verden er redselsfull. Verden kan bli mye bedre» sier Max Rosen på ourworldindata.org

Og det er grunn for optimisme! Det har aldri vært bedre i verden enn i dag. For 200 år siden døde 45 prosent av verdens barn før de var fem år. I 2016 døde under 5 prosent. Bare siden år 2000 er andelen som lever i ekstrem fattigdom halvert. Befolkningsveksten er under kontroll. Det er forventet økt levealder som utgjør veksten, derfor er den midlertidig.

Dette skjer nå. Og vi har store muligheter til å forsterke positive endringer. Som 23 år gamle Boyan Slat. For fem år siden stiftet han «The Ocean Cleanup». Han ville prøve ut en teknisk løsning han hadde tenkt ut, for å samle plast som flyter i havet. I Stillehavet utgjør flytende plast et areal tilsvarende tre ganger Frankrike. I full skala kan halvparten samles inn i løpet av fem år!

Hva er så det beste vi kan gjøre for vår felles fremtid? Å gi næring til håpet! Bygg tillit til at mennesket vanligvis ikke er det verste som kan skje jorden, men faktisk det beste!

Det er mange eksempler på det. Kom ut av offer-posisjonen som noen ønsker å se deg i, og unngå slik å bli værende forurettet, hevngjerrig og bitter. For det tærer deg opp innenfra. Bygg tillit til fornuft, kunnskap, sann tale, arbeidsom, human og ansvarlig levemåte – de verdiene som har lagt grunnlaget for det velfungerende tillits- og kunnskapsbaserte samfunnet vi høster så store frukter av i vesten. Og slipp til inderlig takknemlighet og glede over det gode vi har oppnådd!

Hva er nødvendig i møte med store utfordringer? Å bygge seg et godt fundament!

Knytt vennskap, bli kunnskapsrik, skaff deg kvalifikasjoner, få deg kjæreste, stift familie, skaff deg grunner til å glede deg over livet. Dyrk det skjønne, det sanne, det gode. Dyrk takknemlighet.

Og husk: Å leve ut fra håpet, er et valg.

