Som ung mor ble jeg bare trist av å se siste episode av tv-serien «Heimebane»

Etter å ha sett den siste episoden («Jævla Ålesund») av den folkekjære serien «Heimebane», satt jeg igjen som et spørsmålstegn.

Hva var dette slags episode? Hva er det de prøvde å formidle her?

Som ung mor vet jeg alt om det å bli uplanlagt gravid; fortvilelsen, usikkerheten og alle spørsmålene og valgene som må tas når man innser at dette er realiteten.

Når jeg da ser at NRKs løsning er å drikke seg full, ikke fortelle noe til barnefar, måtte ta valget på egenhånd og i tillegg lyve for sin mor om hvordan aborten utføres - alene(!) - da blir jeg bare trist. Personlig mener jeg at det er barnemorens valg å avgjøre hva hun ønsker å gjøre når graviditeten er et faktum.

Men slik det blir framstilt her; med en dags betenkningstid, fylla og uten å informere barnefaren, synes jeg ikke det sender noe godt budskap.

Jeg hadde håpet at det kom et godt og fint poeng ut av episoden, men å se Adrian komme hjem til Camilla som bare tiet, gjorde meg bare trist.

Jeg mener at når episoden i stor grad handler om en uplanlagt graviditet, så må det komme noen gode poeng og budskap ut av det.

Frustrasjon nummer to i denne episoden, er jo rare, søte og snåle daglig leder i Varg IL, Espen. At en voksen mann blir utsatt for seksuell trakassering både på privaten og på jobb, er det i utgangspunktet kjempebra av serieskaperne å få fram i lyset. For dette skjer nok dessverre både med menn og kvinner.

Men at det da bare blir feid bort, og ikke minst at treneren Helena (som ble utsatt for noe lignende i første sesong) virker å ikke ta tak i dette, er jo ikke bra!

Det skal sies at de kan rette opp i dette inntrykket i neste episode, og det håper jeg de gjør, for i 2019 skal vi vite hva som kan kan og skal gjøres når vi selv eller andre opplever at andre blir utsatt for seksuell trakassering.

Ja, jeg vet at dette kun er «på film», men det er jo ikke noen tvil om at «Heimebane» treffer mange, unge og eldre.

Da mener jeg at serieskaperne har et visst ansvar for å formidle gode verdier, som er viktig for samfunnet og som vi forhåpentligvis kan lære noe av.

