Dere hopper ikke akkurat etter Wirkola når det kommer til byutvikling

Da har vi kommet dit at bystyret har vedtatt den enorme utbyggingen som går under navnet Trondheim stasjonssenter. En helt ny terminal for reisende inn og ut av byen. Men det dreier seg minst like mye om 500 leiligheter, kontorer og næringsarealer. Opp mot 90.000 m² i alt. Dette må vi ta inn over oss.

To ting slår meg umiddelbart. Det enorme antallet boliger tar fullstendig lufta ut av skinnargumentet til E. C. Dahls Eiendom om å bygge åtte etasjer midt blant toetasjes trehus fordi vi trenger flere folk i sentrum. Den planen er det nærmest gitt at vi elegant kan stryke av lista, nå som det skal bygges en komplett landsby 200 meter lenger ned i gata. Det andre er at vi får muligheten til å forvandle det forhutlede og ørkesløse preget området nå har, til en sjarmetappe av arkitektur, urbanitet og blågrønn struktur. Noe som kan ønske raust velkommen til Trondheim, og i sin tur sier pent farvel. Det blir i så fall en kjærkommen opplevelse vi ikke har vært i nærheten av på årtier.

Kontoret bak den presenterte planen, Asplan Viak, er absolutt dyktige planleggere og arkitekter. Men prosjektet lever nå, som jeg leser det, i en uavklart limbo mellom et avsluttet paralleloppdrag (tilfangsfase for ideer), og en reguleringsplan (som i mangel av god kommunikasjon, gjerne blir tolket som endelig forslag til arkitektur). Det foreligger ingen ambisjoner om en arkitektkonkurranse basert på den vedtatte reguleringsplanen. Men en internasjonal arkitektkonkurranse er akkurat hva dette prosjektet krever.

Dette må ikke strande som et likegyldig blokklandskap på stylter, med jernbaneskinner rennende under buken. Reguleringsplanen er illustrert, spikret og vedtatt. Fint. Nå vil vi gjerne se noen visjoner. Og det er i høyeste grad et felles anliggende, for her snakker vi ikke om eiendomsutvikling «as usual». Det som bygges skal flettes smidig inn i hverdagen og øyekroken til minst 200000 mennesker, og med det perspektivet blir vi nødt til å stille oss en del nye spørsmål.

Hvordan ønsker vi for eksempel å bli møtt i det vi ankommer Trondheim med tog, buss eller båt? Hvordan ønsker vi å bli møtt i det vi skal forlate Trondheim? Hvordan jobber man optimalt med de volumene som allerede har rukket å vokse i området, for å gi det et strøk av sammenheng? Hvordan bor man godt i et område som konstant er i transitt?

Dette vil bli en gigantisk fondvegg mot byen og kanalen – og det kan sikkert fungere – men hvordan gir man verdigheten tilbake til den horisonten man har stjålet? Hvordan utnytter man optimalt at dette vil bli Trondheims lengste sørvendte fasade? Og hvordan jobbe med sterk samtidsarkitektur på en måte som byens befolkning vil sette pris på (i uoverskuelig fremtid), uten å lefle med sentimentale grep?

Min bønn til Trondheim stasjonssenter AS (Bane NOR Eiendom 40 prosent, Trøndelag fylkeskommune 40 prosent, Trondheim kommune 20 prosent) – er at dere spanderer en skikkelig arkitektkonkurranse på dette prosjektet. Og gjør det nye stasjonssenteret til en gjennomarbeidet og solid komponent i byen, som vi alle kan føle stolthet over og tilhørighet til. Dere hopper ikke akkurat etter Wirkola når det kommer til byutvikling i moderne tid her oppe, så her kan dere vise vei. Vær ydmyk, og ta den utfordringen. Samtiden vår er full av gode og inspirerende eksempler på det dere ønsker å få til. Middelmådighet derimot, trives i tilfredshet og gammel sedvane. Den største fjæra i hatten får den som våger å være raus og modig.

