Vi gjør bruden vakker og gir råd til kreftsyke, men nå er jeg lei av at vi frisører ikke får ordentlig lønn

Det er sjelden jeg roper ut mine frustrasjoner offentlig, men her kommer det:

For mange år siden ble jeg kjempeinspirert av den spennende frisørverdenen, med artige folk og et inspirerende fag som kunne by på så utrolig mye.

Et artig håndverksfag som har vært viktig for våre kunder, og oss som jobber med det.

Vi bruker hele vår hverdag på å gjøre en god jobb, har en lang utdanning og er med kundene våre i gode og onde dager.

Vi er der for kundene som trenger noen å være sosial med. Vi serverer kaffe og gir råd til dem som gjennomgår kreft, og vi ordner folk som sitter såre og gruer seg til en begravelse.

Vi er der og hjelper til med kvalitet for at bruden skal ha en vakker dag på en av sine viktigste dager i sitt liv, og hjelper barn til å bli vant til å få en fin frisør-opplevelse når de første hårlokkene må klippes.

Vi klipper og farger, jobber med sterke stoffer og allergifremkallende kjemikalier dagen lang. Mange sliter med skuldre, rygg og bekkenproblemer, men likevel har vi smilet på og elsker når våre kunder kommer innom for en behandling som vi bruker all vår energi og fagkompetanse på.

Hvert år er det snakk om lønn, og hvert år blir dette yrket ikke med i beregningen. Vi har ikke noen lønnsvekst som tyder på at det er beregnet inn i dagens økonomi! Jeg skal banne på at jeg ikke kjenner en eneste frisør som tjener så mye mer enn 18000 kroner etter skatt i måneden, og som må telle kroner når de går for å kjøpe seg middag i butikken.

Jeg kjenner så mange som har sluttet i jobben de egentlig elsker, fordi de ikke overlever med den lønna vi har i dag.

Det er helt latterlig at man etter ti års ansiennitet tjener bare rundt 174 kroner i timen.

Når provisjonen tikker inn og gir oss en liten hundrelapp ekstra, føles det som julaften, og man kan endelig ta en tur på restaurant.

Nå er jeg bare så lei av at vi frisører ikke får ordentlig lønn. Hvem er det som tjener rundt 400.000 kroner i året som frisør?

Og da regner jeg ikke med daglig ledere og dem som ligger øverst i næringskjeden! Men én vanlig arbeider!

