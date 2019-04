Er du en av de som føkker med verden?

Vondt for oss som sørger at noen fjerner blomster og lys der Ola (24) druknet

Det passerer over 400 lastebiler i døgnet, så det er snart ikke mulig å bo her

Hvis du kunne brukt ett ord, hvordan ville du ha beskrevet verden da? Jeg ville ha kalt den for «plastverden». Men jeg har et spørsmål, hvordan blir verden om 50 år? Hva med 100 år? Det er en verden den yngre generasjonene kommer til der de må rette opp i feilene, men det kan vi forandre!

Og hvis verden skal bli bedre nå, må vi ha drastiske endringer så fort som mulig. En epleskrott har en nedbrytningstid på to måneder, en avis seks uker, en melkekartong tre måneder og en bomullstrøye fire måneder. Dette er alle produkter som i hovedsak er laget med organisk materiale som blir brutt helt ned og går tilbake inn i næringskjedene der de hører hjemme. Men når plast brytes ned, blir det ikke borte for alltid. Det forsvinner aldri. Så hvis du ser plast i naturen, plukk det opp.

Ta med en tøypose isteden for å alltid kjøpe en ny pose, velg ting som har minst mulig plast rundt seg, og hold plasten unna fra naturen! Det er ikke der den tilhører! Og det er ikke der den skal ligge. Vi må gjøre jorda til en bedre plass å leve på! Vi kan faktisk ikke fortsette sånn som vi gjør nå!

Så dette er noen ting vi må gjøre. Vi må redusere vår plastavhengighet, økt kartlegging, overvåking og forskning, økt midler for opprydding, og vi må stoppe flyt av plastavfall i sjøen. Forskerne anslår at produksjonen har økt med nesten 8,5 prosent i året siden 1950, og produksjonen vokser fortsatt.

De fleste ungdommene er veldig bekymret for hvordan den eldre generasjonen bare ignorerer alle problemene som skjer. De bryr seg bare om å tjene penger, og så skal de la den yngre generasjonen fikse all faenskapen de har skapt. Hva har vannlopper, krill, blåskjell, torsk, sild, havhester og hvaler til felles? De lever i vår verden, de har vært her lenge, og de spiser og dør av vår plast. Det havner åtte millioner tonn søppel i verdens hav, og mellom 70 og 80 prosent av dette er plast.

Plast er lite nedbrytbart og kan bli værende i sjøen i årevis. Det er livsfarlig for alt som lever i havet. Marinbiologer forteller at det kan være så mye som en million sjøfugler som dør av plast hvert år. Vårt søppel burde ikke ha denne påvirkningen på dyr. Neste gang du er ute og handler, prøv å velge produkter uten plast eller med lite plast. Du må da vel greie å kutte opp salaten som ikke er i en pose, isteden for å kjøpe en oppkuttet salat som er pakket inn i plast.

Så hvordan stopper vi verden fra å bli ødelagt av plast? Skal vi bruke milliarder i lovgivning eller i oppryddingsprogrammer? Nei, i hvert fall ikke ennå. Vi må stoppe det ved kilden. Lovgivning hjelper bare en viss grad. Vi må fortelle verden at vi vil ha mindre plast, og den beste måten å gjøre det på er å bruke mindre plast. Tror du at fuglene ville dø på grunn av at du skylte kondomene dine ned i toalettet mens de trodde at det var mat? Eller at selene ville kveles på grunn av tampongene dine? På grunn av all den dritten som du har kastet i naturen eller dass, dør det nå tusenvis av dyr. Tror du ikke at du kan gjøre en forskjell? Samlet sett er du den største kraften for denne forandringen i denne verden!