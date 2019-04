Hva skjer med Rosenborg?

Spillerne har et klart ansvar for å blø for klubben

Undertegnede har hatt sesongkort i RBK i 12 år og fulgt klubben siden første kamp jeg så på Rosenborgbanen i 1959 mot Trygg-Lade - en kamp vi vant om opprykk i Landsdelserien. Da var jeg 11 år. Siden da har det vær både «ups and downs» - mest «ups».

Sist RBK hadde en lignende elendig start var da Jönsson var trener - ett poeng på tre kamper. Svensken kom fra nettopp Stabæk som knuste Rosenborg på søndag. Jönsson ble sparket etter to bronsesesonger med RBK.

Historikken med trenersparking i sommer, samt mistenkelig famling og fomling for å finne den "rette" treneren for laget for sesongen 2019,har skadet klubben. Har en mistanke om at Horneland var langt nede på ønskelisten.

Horneland har en mangelfull CV - bl.a ingen internasjonal erfaring. Han har en uttalt plan for sesongen - mer direkte spill mot motstanderens mål. Dette har ikke fungert på grunn av at han har endret på systemet som har fungert for RBK - nemlig 4-3-3.

Jeg husker noen ord som falt i Trondheim Tingrett om behovet for endring for å få en mer underholdende og offensiv spillestil. Dette blir komisk når vi ser resultatet.

Horneland har troen på en avart av det som før har fungert - 4-2-3-1. I intervjuet med treneren etter kampen mot Stabæk følgende: "Vi henger ikke sammen som lag i noen av fasene. Vi er langt unna der vi ønsker å være, og vi fremstår ikke med en klar og tydelig identitet".

For å gjøre det krystallklart. I denne sammenhengen er det treneren som har hovedansvaret. De endringene Horneland har gjort fungerer ikke. Koteng gir treneren tre år for å få resultat i Europa. Dette er vi milevis unna. Treneren skal altså få tid til å endre RBK etter sitt hode. Rosenborg må tilbake til røttene sine der spillerne viste samhandling og visste hvor de fant hverandre i et «konservativt» 4-3-3 som har fungert i alle år.

Et annet punkt er innkjøp og salg av spillere spesielt siden 2015. Her har Bjørnebye et ansvar. Omtrent 30 spiller innkjøpt og kun en liten brøkdel av disse innkjøpene har kunnet forsvares som nyttige for klubben. Bjørnebye har ikke lyktes!

Forøvrig mener jeg at Mike Jensen må tilbake til tierrollen, der det fungerte bra i fjor. Kanskje er en skjev treer framme med Bendtner på kant og Søderlund i midten en god løsning. Dette avhenger av at Bendtner kommer i form. Og med Konradsen og Adegbenro på plass vil kvaliteten bli bedre.

Til slutt vil jeg påpeke at spillerne individuelt har et klart ansvar for å blø for klubben! Det her vært fraværende i de tre første kampene. Jeg er en del av den 12. mann som RBK er helt avhengig av. Min oppfordring er at publikum møter opp på Lerkendal og støtter laget - 13000 tilskuere er svært dårlig.

