Like sikkert som at våren bringer ball-lek, dukker også idioten på sidelinja opp

Stopp brølapa!

Jeg er nærmeste nabo til det som nok er drømmenes teater på ekte. En diger fotballbane.

Rett utafor fire vinduer ser vi hver dag hundrevis av håpefulle, som alle ser for seg at en gang er det de som faktisk får hull på byllen for Rosenborg, eller spiller for Hull som løkkesønn Henriksen gjør.

Men like sikkert som at våren bringer ball-lek, RBK-frustrasjon, store seire, nederlag, sol, blide unger og håp - dukker også idioten på sidelinja opp. Jeg kjenner og ser virkelig mange fine, supre, topp kompetente trenere, lagledere og foreldre utafor her. Virkelig.

Denne er ikke til dere. På ingen måte.

Men denne går til deg som hyler deg hes i vrede over en feilpasning slått av en 11-åring, motvillig plassert på venstre back, eller du som brøler «STOPP, FOR FAEN, E DU HELT TOSK?» til en stakkar som kom i skade for å drømme seg vekk i offside. Fort gjort, snakker av erfaring.

Eller til deg som skjeller ut en stakkars unge fordi han eller hun ikke gjør akkurat sånn som du hadde tenkt inne i ditt enfoldige taktikk-klekkeri. Ikke sikkert du hadde klart å formidle det du skulle? Pedagogisk er du muligens like svak som du selv var i soneforsvar.

Denne går også til deg som presterer å toppe laget i barneidrett, eller som faktisk i jakten på en seier (i en klasse hvor det ennå ikke skrives tabell) presterer å benke en spiller. Gjøk.

Nå var det fotball som var utgangspunkt her - kom på det da jeg gikk sutretur over RBK-tapet i kveld (0-0 hjemme er tap) og hørte en shorts brøle. Men jeg har selvsagt også sett det samme i en hall med is. Det finnes folk som er like tullete der. Bare uten shorts. For all del.

Jeg burde meldt dere til krets og forbund. Men det hjelper neppe. Jeg tar meg selv i å håpe at den lett korpulente venstrebacken dryler et frispark i nepa på deg.

Eller at noen sniker seg inn på rommet ditt, der du drømmer søtt i ditt fotballsengetøy, og leser høyt til deg fra barneidrettsbestemmelsene.

Og at du i hver eneste drøm herfra til du er benket for godt, må fylle ut et rulleringsskjema.

