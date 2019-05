Rosenborgs problem sitter mellom ørene

Saken oppdateres.

Rosenborg ballklub ligger nederst på tabellen! De har en trener som ser redd og meget ukomfortabel ut (naturlig nok), og spillere som har helt mistet tillit til at de klarer og skape resultater. Det er trist og se Norges fotballs dominerende klubb gjennom mange år i denne situasjonen.

Når jeg leser Adresseavisen der Kåre Ingebrigtsen har gitt sin ærlige tilbakemelding på hva han mener har skjedd, så blir det naturligvis oppstandelse. Hvem som helst annen fotballekspert kunne sagt det samme, og ville nok fått flere som støttet uttalelsen. Reaksjonene kommer bare fordi han som suksessfull sparket trener i samme klubb velger og uttale seg om dette. Så kan man diskutere om det var klokt eller ikke. Jeg kjenner ikke alle detaljene her, men i stedet for og vise noe ydmykhet for at han faktisk har et poeng, så går Rosenborg i strupen på Ingebrigtsen og Eurosport. Det viser en klubb i ubalanse, med utrygg ledelse og uten å vite hvordan de skal komme seg ut av dette.

Det verste, eller det beste er at det er ingen rakettforskning og komme seg ut av denne nedadgående spiralen. Det må bare gjøres de riktige tingene. I tillegg så kan det skje veldig fort. Et eksempel fra en annen sport, nemlig skiskyting. Johannes Thingnes Bø gikk fra fem bom på siste serie i vinterens VM til å skyte nærmest prikkfritt i Holmenkollen en uke etterpå. Så det er mulig og snu fort. Hvordan får trenerteam og spillere som har tillit til egen prestasjon, kjærlighet til jobben sin og vil blø for drakta igjen på en positiv måte? Som ikke går i svart, men er rett i ryggen og glede i hver trening og hver kamp?

Hvorfor er det slik at den klubb som i fjor vant «the double» og spilte i Europa, nå ligger på bunnen av tabellen i norsk elitedivisjon? Det har vært skrevet mange spaltemeter om sparkingen av Kåre og Erik i fjor. Jeg er ikke en fotballfaglig ekspert, men for en som har holdt på med idrett hele livet så er det vanskelig å forstå at man går bort fra å utvikle videre noe som har hatt suksess og gitt sju av åtte titler.

Og sett fra utsiden når sjuende far i huset oppe på Fannrem sier hopp, så hopper alle på Brakka. Det er ingen tvil om at Nils Arne Eggen har gjort fantastiske ting, og jeg digger hans samhandlingsfilosofi. Utfordringen er at det finnes bare en Nils Arne Eggen, og alle andre blir bare kopier når de skal gjøre det samme. Kåre Ingebrigtsen brukte mye av det som han hadde med seg som Nils Arnes elev gjennom mange år, og hadde suksess med det. Når da retningen snus, og det ikke gir mer suksess, så blir det bråk.

Hva som har skjedd er det bare den innerste sirkelen i Rosenborg som vet, men det ser ikke ut som det så langt har gitt utvikling og innovasjon til å bringe klubben framover. Jeg kan være med på at de andre klubbene har tatt igjen Rosenborg, og det er naturlig at alle ha jaget dette på grunn av Rosenborgs idé.

Jeg kjøper ikke at spillerne er dårlig trent. Dette sitter mellom ørene. Det virker merkelig at et lag som i mange sesonger har malt i stykker de andre lagene på tampen av kampene, og avgjort til sin fordel plutselig er de dårlig trent? De kan så klart bli enda bedre trent, det kan alle. Min påstand er at dette i stor grad handler om «mindset», tillit, kjærlighet, nytenkning og trygge rammer.

Det mest positive som har skjedd etter helgen er at de tre fotballalibiene i styret gir Horneland sin støtte. For han trenger ikke mer kritikk utenfra nå. Han vet svært godt hvilke utfordringer han skal «deale» med. Han trenger og få hjelp til å få tilbake energien, gleden, kjærligheten til trening og kamper, og tillit til at resultatene kommer.