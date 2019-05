Fake news om pelsdyr, Vigdenes?

Saken oppdateres.

Tirsdag 21. mai tok Debatten på NRK opp en sak fra juni i fjor, hvor Mattilsynet avga en rapport full av faktafeil i forbindelse med tilsyn på en pelsdyrfarm i Rogaland. Ingenting av det som stod i rapporten, var korrekt og de forsøkte i tillegg å slette rapporten i etterkant.

Hvordan det offentliges representanter kan opptre på denne måten, er helt uforståelig. Slik skal man ikke bli behandlet av det offentlige! Vi håper det er et enkelttilfelle. Dette er ikke til hjelp for noen, hverken pelsdyrsaken eller noe annet. Statsadvokaten har nå bestemt at Mattilsynet skal etterforskes i denne saken, og både administrerende direktør, regiondirektør for sør og vest samt avdelingsledere har trukket seg, noen midlertidig mens sakens utredes.

Vi støtter Adresseavisens lederartikkel fullt ut at denne saken, og avviklingen av pelsdyrnæringen ikke har noe med hverandre å gjøre.

Hvordan denne saken har kunnet blitt liggende et helt år hos pelsdyrbonden, pelsdyrlaget i Rogaland og Mattilsynet uten å nå media er uforståelig. Hvorfor har de ikke ryddet opp tidligere? Det er betimelig at den kommer nå, men å varsle utsettelse av beslutningen om å avvikle pelsdyrnæringen på bakgrunn av så slett arbeid fra et offentlig organ er virkelig å blande kortene!

Torsdag kan vi lese Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes sitt svar til Adressa med tittelen «fake news, fy skam!». Hva du mener er fake news i saken, er jeg usikker på, men om denne saken kan være «saved news» i stedet, kan man undres over. Hvorfor kom den etter 11 måneder? Hvorfor nå, når man skal stemme over lovforslaget? Siste krampetrekning for å få en utsettelse? Pelsdyrnæringen avvikles over hele Europa og vil bli det i Norge også. En naturlig følge vil bli importforbud mot pels og pelsdyrprodukter.

Lov om forbud mot hold av pelsdyr er et faktum. Pelsdyrbøndene blir forsvart av politikere som om alle er imot personene i næringen. Det er ingen som er imot de som driver med pelsdyr. Det er ikke det det handler om. Tiden er imidlertid moden for å avvikle næringen. Vi synes ikke lenger at det er greit at man har rovdyr i små nettingbur for å flekke pelsen av de for å selge utenlands.

Vi har ikke bruk for dette produktet lengre, og vi har endret mening i hva som er grei behandling av dyr. Det er ikke dere vi har noe i mot, men dere kan ikke holde på med dette lenger. Bruk muligheten dere har til å omorganisere til noe fremtidsrettet. Det er forbudt i andre land og kommer til å bli det her også. Ikke bruk hverdagen din til å kjempe imot noe du innerst inne vet at det ikke er riktig lengre. Du er sikkert snill med dyrene, men hele næringen er et brudd på dyrevelferdsloven, og det er ikke god dyrevelferd med rovdyr i små nettingbur.

