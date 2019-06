I disse idrettene er det plass til alle

Saken oppdateres.

Debatten i Adressa de siste ukene viser at idrett betyr mye for mange i Norge: Det er gøy, det er sosialt, idrett utfordrer og gjør at en holder seg i fysisk form. Idrettsledere er i enige i at det viktigste er at unge er aktive.

I dag er lagidrettene de desidert mest populære, og spesielt står fotball sterkt og har et stort tilsig av unge utøvere; venner spiller fotball og foreldre motiverer barna til å delta i fotball. Mange slutter imidlertid fordi det ikke passer deres talent, og slutter de med fotball, slutter de gjerne med aktiv idrett generelt.

Hva om de hadde prøvd andre idrettsgrener som passer bedre, som gir glede og mestring og som gir mulighet til å prøve ut og utvikle et talent. Dette kan resultere i at de fortsetter med idrett livet gjennom? Siden lagidrettene er de mest populære i Norge, vil jeg slå et slag for de individuelle idrettene og gi eksempler fra friidrett.

Hva er spesielt med individuelle idretter? Ingen på reservebenken: I de fleste individuelle idrettene blir ingen sittende på reservebenken. Reiser du på konkurranse vet du at du får være med på lik linje med lagkameratene dine.

Ikke prestasjonspress på trening: Du trenger ikke å vise deg frem og prestere på trening for å bli med på «laget» og delta i konkurranser. Dine lagkamerater er ikke avhengig av at du presterer eller er i god form.

Resultater etter innsats: I de individuelle idrettene får du igjen for treningsarbeidet du legger ned, og du er ikke avhengig av andres form for å prestere. Prestasjonene dine måles objektivt, og du kan konkret se utviklingen din over tid.

Topp og bredde sammen: Topp og bredde deltar side om side i mange konkurranser. Sosialt fellesskap på tvers av alder, kjønn og nivå: Du kan trene sammen med venner selv om de presenterer på et annet nivå, jenter og gutter trener gjerne sammen og topputøvere trener ofte sammen med nybegynnere og mosjonister.

Fleksibilitet i trening og konkurranser: Treningsarbeidet i individuelle idretter er fleksibelt. Kan du ikke møte på en fellestrening, kan du ha god effekt av å trene på egen hånd. Du er ikke avhengig av et visst antall treningskamerater for å gjennomføre gode øvelser. Og kamerater med lavere ambisjonsnivå, kan trene sammen uten at det «ødelegger» treningene for de mer ambisiøse.

I mange individuelle idretter kan du velge de konkurransene som passer for deg. Trening og konkurranser styrer derfor ikke ferier og fritid. I friidrett finner alle en øvelse som passer for seg

Friidrett har et stort øvelserepertoar innenfor løp, hopp, kast og kappgang slik at du alltid vil finne en øvelse som passer for ditt talent og din interesse. Hvilke egenskaper som er viktige, varierer fra øvelse til øvelse. Noen krever spenst og hurtighet, andre utholdenhet, styrke, koordinering og akrobatiske evner og mot.

Friidrett er først og fremst en individuell idrett, men den har også lagøvelser som stafett. Det fins mange både korte banestafetter, lengre banestafetter og i tillegg arrangeres det mange gate- og terrengstafetter.

Friidrett er en av de billigste idrettene du kan holde på med, og er derfor en idrett alle kan være med på. Alt du trenger er et par joggesko og et par sko for øvelsene du skal drive (piggsko, hoppsko, eller kastsko). Shorts og en treningsdress har de fleste fra før.