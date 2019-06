Tre forslag til The Big Challenge

Saken oppdateres.

Gratulerer med et fantastisk faglig program og gode forelesere under The Big Challenge festivalen. Hovedtemaene Vitenskap og bærekraft, Den digitale fremtiden, og Tillit er alle i fokus for tiden og de ulike seksjonene var både spennende og bidro til økt kunnskapsnivå hos deltagerne.

Jeg var så heldig å få delta fysisk på «The AI Challenge (the future of Artificial Intelligens)» og takket være Teknisk ukeblad fikk jeg tilgang til mange av de spennende og informative foredragene i hovedprogrammet via strømming på internett. Foredragene var kunnskapsbasert og profesjonelt fremført uten synsing og floskler.

I motsetning til Starmus for to år siden som satset på å vise fram kjendiser, så satset The Big Challenges på faglig innhold fremført på en slik måte at de fleste kunne henge med uansett bakgrunn. Det var meget vellykket.

Trass i dette var ikke salen på langt nær full og arrangørene lurer på hvorfor. Svaret er enkelt: Prisen og hvordan billettene ble solgt.

En billett for hele festivalen kostet 4000 kroner, en dagsbillett kostet 1470 kroner inkludert både de faglige og de musikalske arrangementene. Andre alternativer fantest ikke. Dette er for mye for folk som bare er interessert i deler av programmet. I tillegg kan de være problematisk for mange å sette av hele dagen.

Jeg har derfor følgende forslag for neste festival:

Billettene bør være billigere slik alle interessert har råd til å delta. Da dette er god folkeopplysning og god reklame både for Trondheim og NTNU, bør det være mulig med mer subsidiering fra begge parter dersom det er nødvendig. I tillegg til heldagsbiletter bør det være mulig å kjøpe festival og dagsbiletter til den faglige delen eller den musikalske delen hver for seg. Det bør også være mulig å kjøpe billetter til de enkelte faglige seksjonene.

Jeg håper virkelig at denne festivalen blir fulgt opp om to år med samme faglige ambisjoner og en bedre strategi for billettsalget.

