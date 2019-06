Som fotgjenger i Trondheim er jeg fritt vilt, jaktet av syklister

Ampert under islamfiendtlig demonstrasjon på Solsiden

Trønder med kjempehopp i lengde. Kun to centimeter unna norgesrekorden fra 1973

Mann i 30-årene anmeldt for råkjøring i Sokndal

«Look at this! Summer’s here!» 5

Her må du virkelig kjenne din lokalkunnskap

Er 6-åringen moden for skolestart?

Å tro at det er plass for å kose med grisen, er utrolig naivt

Her må du virkelig kjenne din lokalkunnskap

Saken oppdateres.

Trondheim er på vei til å bli byen for syklister og fotgjengere. Det bygges og ordnes både her og der. Vel og bra. Nå savner jeg en brosjyre til alle som gir enkle reger for både gående, syklister og bilister. Målet må være betydelig bedre samhandling og hensynsfullhet enn hva trafikkbildet forteller meg i dagens situasjon.

Les mer: Det florerer av hull, sprekker og ujevnheter i gangfeltet

Det tar mange år å bygget god trafikk-kultur. I Danmark, Tyskland og Nederland er det helt annerledes å bevege seg som syklist og fotgjenger. Som fotgjenger i Trondheim føler jeg meg som «rundingsbøye» og fritt vilt, jaktet av syklister. De stopper sjelden ved fotgjengeroverganger. De veksler mellom å være på fortau og i veibane akkurat som det passer dem, og ikke minst; ringeklokke er et helt ukjent fenomen/utstyr.

Les mer: - De fleste synes det er hyggelig å bli stanset, men noen blir sinte

Så jeg hadde ønsket en samhandlingsbrosjyre til alle, uten nødvendigvis tunge sitater fra trafikkreglene. For eksempel;

Fotgjenger; på felles gang og sykkelvei, hold til venstre (få trafikken i mot slik regelen er som gående i veibanen).

Fotgjenger; sørg for at du hører trafikkbildet, ikke bare ser.

Fotgjenger; er du sett?

Les mer: Her holder det på å gå galt: - Jeg måtte stå på bremsen for å klare å stoppe

Syklist; du har ei ringeklokke, bruk den! Pling gjerne 40 - 50 meter bak dem du tar igjen så de får tid til å reagere, ikke fem meter bak.

Syklist; har gående observert deg? Nei? Senk farta!

Syklist; du har vikeplikt ved fotgjengeroverganger og plikt å stoppe på rødt lys ved ferdsel i veibane og i sykkelfelt. (Politiet, vær så snill; hold kontroller og bøtelegg!)

Les mer: Cecilie ble kjørt ned i gangveien og fikk hjernerystelse

Syklist; husk at lys foran og bak er viktig, faktisk også smart på solrike dager med sterke lyskontraster mellom solrike og skyggerike områder.

Batterisyklisten; tenk over hvordan din økte fart påvirker trafikkbildet.

Bilist; du er oftest snill og grei (fordi du har utdanning for å føre doningen).

Bilist; husk at en syklist har fartsvind, og dermed svært dårlig hørsel.

El-bilisten (og fører av nyere bensinbiler); husk at du er svært stille i byen. Er du sett og hørt?