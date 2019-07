Nå må folk slutte å syte over at trenere topper laget for å vinne

Er du benkesitter kan det være på grunn av at kroppen ikke fungerer eller at treneren vil ha en bedre egnet spiller på din plass. Noen kaller det også topping eller spissing. Nå må idrettsorganisasjoner, lagledere og foreldre slutte å syte om at de mener noen lag topper eller spisser sine lag for å vinne. Det er forbedringer, gode prestasjoner og noen seire som gir idrettsglede og samhold i gruppa.

Alle bør ha muligheten til å toppe eller spisse sine lag, men det må bli på forskjellige nivåer. Det handler om å prestere på sitt nivå, enten blant de beste eller blant de som oftest blir benket. Hvor stolt har ikke poden vært om han eller hun har kommet hjem og fortalt at jeg spilte hele kampen og skåra et mål. Det må da ikke skje sammen med de beste. Dette må gi glede og inspirasjon til å gå på neste trening. Det bør kunne settes opp lag nok til at alle blir toppet eller spisset om du vil på sitt nivå, til hver kamp.

I all slags individuelle idretter blir du målt på arenaen for alle og en hver hvor god eller dårlig du er. Jeg har vært på mange skirenn over hele Norge, og har ennå ikke opplevd syting og dårlig stemning av den grunn. Etter målgang henges det opp resultatlister. For de aller minste blir denne listen gradert etter startnummer, og med tiden du har brukt helt bakerst. Når denne kommer på veggen, stormer alle barn og foreldre til for å se hvor fort det har gått og hvilken plassering det ble. Det klarer de fleste å finne ut av, og poden blir glad eller skuffet over prestasjonen. Det meste av livet handler om gleder og skuffelser uansett.

Jeg vil tro at konkurranseinstinkt og prestasjonsglede er medfødt og varer livet ut til de fleste av oss. Det er sikkert de fleste av dere som har sittet på venterommet ved barnekontroll og prata om når babyen første gang løftet hodet, hvor mange meter han klarer å gå, eller om han har begynt med potte, og du ser hvor stolt og glad den blir av prestasjonen. Vi kan da ikke slutte å gi barna våre gleden av utvikling og prestasjoner på idrettsbanen etter at de har begynt på skolen.

For lagidrett vil benkesitting alltid være en utfordring. For aldersbestemte klasser kanskje opp til 14 eller 15 år, bør det innføres grenser på max to innbyttere til hver kamp. Blir det flere enn de to på benken som ikke kan spille, må motstanderen redusere sitt mannskap tilsvarende.

Vi må slutte å ta fra barna idrettsglede og utvikling ved å plassere dem på benken. Å ha de beste spillerne på banen til enhver tid, er til det beste for både utøvere, trenere og foreldre, men ikke minst samholdet i gruppa.

Her mener jeg løsninga må være å melde på flere lag. Da blir alle lag toppet på sitt nivå, det kan ikke være nødvendig å sitte og sutre over å ha fått for lite spilletid. Går det ikke opp med spillerantall på lag nummer to eller tre kan det lånes fra reservebenken fra et annet lag, eller gå til naboklubben å hente en.

For å skjule misnøyen med at 1. laget som regel er best, kan dette varieres under trekning av et nummer med det antall lag man har. Har klubben fire lag i en klasse og bestelaget trekker nummer fire, spilles denne kampen med lag nummer fire fra denne klubben

Jeg mener alle må få leke og spille med de beste, på sitt nivå. Og husk, å velge idrett som passer for dine kvaliteter.

Hverdagen kommer for oss alle, hvor vi blir målt på kvalitet og prestasjoner hver dag. Er du ikke god nok, havner du ikke bare på benken, men på tribunen. Sånn er det både for studenter og yrkesaktive.

Lykke til med alle slags lagidrett. Jeg heier på de som topper sine lag hvor alle får delta.