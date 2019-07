Remy inviterer Rita med på kjøretur

Nå må folk slutte å syte over at trenere topper laget for å vinne

Hvor langt mener AtB at det er rimelig at vi må gå for å komme seg på bussen?

Saken oppdateres.

Jeg er sterkt bekymret over veistandarden i Trøndelag generelt og i Trondheim og omegn spesielt. Når jeg nå leser i Adressa at det skal legges ynkelige 19 kilometer med asfalt i Trondheim i 2019, blir jeg rett og slett forbanna og provosert. Til sammenligning avslører et kjapt Googlesøk at det er godt over 10.000km med offentlige veier i Trøndelag fylke.

Les mer: Etter hvert forsvant pappa inn i sin egen verden

Det er et enormt etterslep av vedlikehold på veier hvor dårlig grunnarbeid, telehiv, brustein, veiskader, smålapping, kumlokk i kjørebanen og tungtrafikk har gjort utslag altfor lenge. Når det endelig legges ny asfalt, så er det nye asfaltlaget så tynt at det ser ut som det veien har blitt rullmalt. Det medfører naturligvis at veien er like dårlig som før asfaltering, allerede etter noen få måneder.

Er det kommunen som har bestemt at veinettet skal forfalle slik at ingen gidder å kjøre? Det er ikke rart at SUV med 40cm bakkeklaring og ballongdekk er de mest solgte biltypene de siste årene - Biler med et forbruk på 2 liter på mila - Det er miljøvennlig eller?

Jeg anbefaler på det sterkeste at kommunen og SVV legger fra seg kakespadene og tar seg en tur ut og kikker på denne galskapen! Med alle millioner og milliarder som bilistkuene melkes for, så er det en selvfølge at veinettet er strøkent - Og det forlanges! Jeg inviterer herved Rita Ottervik og Morten Wolden til å bli med meg på en kjøretur i Trondheim, når det måtte passe!

Les mer: Birgit Skarstein tar oppgjør med kroppspresset: – Vi må snu fokus

Den splitter nye E6-strekka mellom Rosten og Melhus har elendig dekke med ed kø i 100-sonen. Haakon VII's gate og Jakobslivegen med flere: Disse har så dype spor at man nærmest mister mobildekninga i bunnen av dem! Attpåtil har vi tusenvis av fartshumper som er altfor korte og altfor høye, der de todelte er verst. Disse burde vært forbudt!

Mange veier i Trondheim by burde vært bygd opp på ny, med ordentlig grunnarbeid og tykk asfalt! Vedlegger et lite bilde fra Magnus den Gode's gate, ei gate som jeg ikke ville kjørt traktoren min gjennom engang, som et eksempel på gater som burde vært bygd opp på ny!