Norsk revy trenger grupper som ikke velger de billigste løsningene

Tre sketsjer om Trine Skei Grande er årsaken til bråket: Asylrevyens «Nyttårstalen», Hommelvikrevyens «Frierferd» og VOLLBO-revy-LAGs «Kornsirkelen». I hovedsak har det handlet om «Nyttårstalen». Innslaget viser Erna Solberg som forsøker å holde en nyttårstale, men som blir avbrutt av politikere som med sin utenom-politiske oppførsel forstyrrer arbeidet hennes. Skei Grande roper «Jeg vil pules!», Sandberg sier «Det er ikke Bahareh Bahareh», Giske «kommer bakfra» i salen.

Debatten har handlet om hvorvidt det trengs etiske retningslinjer i norsk revy. Den burde heller handlet om at vi trenger bedre revy.

«Nyttårstalen» er ikke et innslag som fortjener å bli utropt til en av landets tjue beste sketsjer. Innslaget overrasker ikke, det har intet nytt å meddele. Gruppa bedriver den billigste formen for satire ved å fokusere på politikernes kjønns- og kjærlighetsliv. «Nyttårstalen» er 4,5 minutt med gammelt, utdatert nytt. Hvis Norsk Revy virkelig mener at dette er blant det ypperste, viser det et fagmiljø med skremmende dårlig selvtillit.

Abid Raja har bedt om folkeskikk i revymiljøet. Norsk Revy har forsøkt å avspore debatten ved å flytte fokus over på de andre finalenumrene.

De kommenterer ikke monologen «Kornsirkelen» der en aktør spiller 17-åringen i kornåkeren og som forteller at han stod bak Skei Grande da de holdt på, så han kunne bare gått om han ville. VOLLBO-revy-LAG har i Adressa beklaget monologen. Norsk Revy har heller valgt å kommentere «Nyttårstalen». De sier at hvis politikerne ikke viser folkeskikk, skal ikke revymiljøet gjøre det heller. Det er barnehageretorikk.

Revymiljøet trenger ikke etiske retningslinjer eller folkeskikk. På scenen må man kunne si hva som helst, ellers er det meningsløst å bedrive humor. Det norsk revy derimot trenger, er grupper som ikke velger de enkleste og billigste løsningene for å høste latter og juryer som ikke plukker ut innslag bare fordi de provoserer. Og de trenger grupper som ikke forteller en 17 år gammel gutts historie for å få folk til å le.

Men den debatten vil ikke Norsk Revy ta, selv om revyfolket ønsker det. Mange i miljøet reagerte på innslagene. Norsk Revy gjør det de kan for å drepe debatten. Det er langt dårligere folkeskikk enn å stille opp på en selfie og å dra nyforelsket på tur til Iran.

Og med det gjør Norsk Revy nok en debatt om humor verdiløs.

