Hetebølgene er ikke en gladnyhet, men et forvarsel på alt det som kommer

Løkberg om Viking-budet: – Et signal om at jeg har gjort noe rett

Den siste uken har overskriftene vært preget av hetebølge og nye varmerekorder som slås nærmest hele tiden. Den siste uken har mange slitt med å sovne fordi nordmenn ikke er vant til slike temperaturer. Selv har jeg slitt med å sovne på grunn av uroen for klimaendringene vi står ovenfor.

Vi vet at om vi ikke klarer å kutte 50 prosent av klodens utslipp innen 2030 kan kampen være tapt. Ikke bare kampen for snøballkamper i skolegården og påsketurer med appelsiner på fjellet, men for tilgjengelig drikkevann i den tredje verden, for tundraen i Sibir som holder metangassen innestengt, for de laveste kystbyene og for matsikkerheten. Jeg er ikke den eneste som frykter denne utviklingen. Klimaangst er blitt et stadig vanligere ord i nyhetsbildet.

Morgenen 26. juni kom den urovekkende overskriften i Adressa: «Hetekuppel» over Trøndelag - kan passere 35 grader i dag , fulgt av «Nå flirer trønderne av Syden», i store bokstaver. Nyhetene om hetebølgen dekker fire sider. Likevel nevner ingen av disse sidene at hetebølgen er en del av en trend forårsaket av menneskeskapte klimaendringer, og at temperaturene vil fortsette å stige.

Vi står overfor valget mellom klimahandling eller klimakrise. Vi kan velge et grønt samfunn fullt av muligheter, eller vi kan velge et grått som vil ta fra oss frihet, rettferdighet og trygghet. Adressa har et ansvar for å formidle det faktum at vi er på vei mot stupet med høy fart, og at klimaendringene er her allerede. Det ansvaret bør de ta nå.

Hetebølgene i Europa er ikke en gladnyhet, men et forvarsel på alt det som kommer. Vi vil se mye mer tørke, flom og annet ekstremvær fremover. Adressa tar ikke sitt samfunnsansvar når de ramser opp varmerekorder, uten å antyde at hetebølgen er et varsku i en skjebnesvanger tid for klimaet. Faktum er at sommeren i år er en del av trenden av mer ekstremvær som følger av klimaendringene, og det skal Adressa formidle. Hvordan skal vanlige folk bli bevisst på klimakrisa om ikke mediene tar sitt ansvar i å formidle den?

Adressa sender med dette et tydelig signal: Klimaendringene er reelle, men bare når det er et ubehag for andre eller tall på papiret. Dette er den samme logikken som vi ser hos de grå partiene: Fine ord på papiret, men ikke noe som gjennomføres i praksis.

Adressa skriver at den største faren under hetebølgen er å drikke øl, samtidig som varmebølgene er fem ganger mer sannsynlige på grunn av klimaendringene. Adressa maler et rosebilde av hetebølgen mens den varsler det som kan bli menneskehetens neste eksistensielle krise. Når Adressa, som den fjerde statsmakt, ikke peker på at denne utviklingen og at den er resultatet av mange regjeringers elendige klimapolitikk, da lurer jeg på om vi virkelig tar klimatrusselen på alvor. Derfor stemmer jeg på Miljøpartiet til høsten, fordi jeg vet de tar klimaendringene seriøst.

Det er greit å sette pris på å bade i Baklidammen i 28 grader. MDG-ere synes også varmt vær er deilig. Men samtidig som varmerekord kan være fint, må vi vite at rekordene kommer til å slås igjen og igjen, fordi klimaet er i endring.

