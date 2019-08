AtB: Vi beklager at Nilsen har hatt en ubehagelig opplevelse

Saken oppdateres.

Lørdag 3. august fortalte Mia Katrine Nilsen om en opplevelse i fellesferien der bussdøra ble lukket mellom henne og treåringen. Oppfordringen til AtB var å sikre at alle passasjerer blir med før bussen kjører. Først av alt beklager vi at Nilsen har hatt en ubehagelig opplevelse på bussreisen sin. Trygge og gode bussreiser er noe sjåførene jobber for, og det skal være tilrettelagt for at alle skal komme seg trygt om bord på bussen før den kjører.

Lørdag 3. august startet det nye metrosystemet i Trondheimsområdet. Det innebærer også 300 nye busser. En av funksjonalitetene på de nye bussene er selvbetjening av dørene. Det vil si at kundene selv trykker på en knapp for å åpne døren ved på- eller avstigning. Knappene er festet på eller ved siden av dørene, og det er to varianter – en grå og en blå. Har du behov for litt ekstra tid for å komme deg om bord anbefaler vi å trykke på den blå. Det kommer da opp et varsel til sjåføren slik at hun er klar over dette, og vil følge ekstra med via speil og kamera. Når man trykker på den blå knappen, lukker ikke døren seg automatisk. Da er det sjåføren som må trykke på en knapp hun har fremme i bussen for å lukke dørene.

I døråpningen på alle busser er det montert sensorer ganske langt ned mot gulvet. Så lenge det er bevegelse foran sensoren er døra åpen. Når alle er om bord, lukkes dørene etter tre sekunder. Skulle det skje at døren lukkes og noe er mellom døra overfor sensoren, som dørbladene treffer, vil den automatisk åpnes igjen.

Ved barnevogn- og rullestolplassen i bussene er det også en blå stoppknapp som gir samme signal til sjåførene om at noen behøver lengre tid eller assistanse inn og ut av bussen.

Vi håper alle våre kunder får en god reiseopplevelse med de nye bussene.

