Fra før har pornoen i vår tid invadert erotikken. Nå invaderer pornolyset det sakrale kirkerommet

Storbritannia trakk seg fra Interrailavtalen. 24 timer senere var reaksjonene for store til å ignorere

– Den gleden jeg har opplevd, vil jeg at barna også skal oppleve

Trondheimsmann tiltalt for besittelse av minst 1,8 mill. overgrepsbilder mot barn

Byåsen-profilens idylliske drømmebryllup: – Har ventet på den dagen i to år

Liverpool herjet i seriestarten, men dette var et skår i gleden

AtB: Vi beklager at Nilsen har hatt en ubehagelig opplevelse

Jeg var sikker på at dette skulle bli det verste året i livet mitt

Seks år har gått og endelig har også styret innsett at noe må gjøres

Bildebruken vitner om en forestilling om at jenter bruker søte rosa tyllskjørt og er «flinke piker» med klassiske instrumenter og dans

Liverpool herjet i seriestarten, men dette var et skår i gleden

Saken oppdateres.

Hvis du går inn på trondheim.katolsk.no, vil du se en del bilder fra den katolske olsokmessen 2019, hvor du kan se lyssettingen av Nidarosdomens interiør ganske godt. Blått lys dominerer på disse bildene, og en kan se at korveggen er overopplyst. Begge deler reduserer Domens interiør til en kulisse hvor naturfargene er blitt borte.

Nå vil enkelte si at en messe er en iscensettelse, og kirken er et teater. Det er forsåvidt riktig, men vi skal ikke derfor vandalisere den skjønnheten arkitektene har etablert som ramme om det gudstjenestelige livet i Norges nasjonalhelligdom. Det blir veldig «fake» for å holde seg til tidens sjargong – veldig falskt – når steinen som gir fargen i de grader blir vulgarisert av kunstig lys - lånt inn fra diskoteket.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Jeg har tidligere kommentert denne vulgære lyssettingen i Domen, der jeg har nevnt at første gang jeg så dette blålyset og andre kunstige lysfarger, var i Kristiansand domkirke under en gospelkonsert for omtrent 20 år siden da blålyset omgjorde kirkeinteriøret til en diskobule. Siden har denne vulgære moten spredt seg til mange kirker, også til våre små trekirker. Det blir en slags diskomessig voldtekt av det fine, vare treinteriøret.

LES OGSÅ: Skeie dømmer med tilbakevirkende kraft

Sist vinter så jeg et opptak fra konsertkirken Jakob i Oslo, der vi nesten ikke kunne se Sondre Bratland langt der inne i det mørkerøde lyset. Lyset var konstant mørkerødt det han satt og mulla fram sine «songar». Underlig. Dagens mennesker vil overstimuleres: Det holder ikke lenger med naturlig lys og lyd. Det skal være bom-bom-bom hele veien. Fra før har pornoen i vår tid invadert erotikken. Nå invaderer pornolyset det sakrale kirkerommet. Svært betenkelig.

Kan noen svare meg på: Hvem fikk ideen om det vulgære lyset i Nidarosdomen? Hvem godkjente det? Hvem bestemte at det fra nå av skal påføres alt og alle som kommer inn i Domen? Finnes det ikke et alternativ der den den naturlige lyssettingen kan brukes av dem som ønsker det? Jeg tror Domens forvaltere bør ta denne lyssettingen opp til ny diskusjon.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter