Fylkeslaget av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har for andre gang arrangert en vellykka sommerleir på Peder Morseth Folkehøgskole i Selbu. Det var ei innholdsrik uke med deltakere fra hele landet. I år som i fjor var jeg med som ledsager for min voksne datter.

På leiren var det flere deltakere fra Trondheim kommune, og noen av disse bor i bofellesskap. Men ingen av dem hadde med seg personale fra sin bolig. For de som hadde behov for egen ledsager, var det nok en gang vi pårørende som måtte stille opp. Når vi vet hva det vil koste den enkelte er det fullt ut forståelig!

For ei uke på leir må den utviklingshemmede ut med 22 500 kroner i lønnsutgifter til kommunen. Det kommer i tillegg til leiravgift på 4900 kroner. Når en som mottar uføretrygd må betale over 11 000 kroner i månedlig husleie, sier det seg sjøl at pengene ikke strekker til! Deltakere fra kommuner som Bodø, Sandnessjøen, Høylandet og Oppdal hadde med personale fra bolig uten at de ble belastet med ekstra lønnskostnader. Dette er dypt urettferdig, og bekrefter at det er stor forskjell fra kommune til kommune også på dette området.

All honnør til kommuner som sørger for at også innbyggere med funksjonsnedsettelser kan dra på leir og ferietur uten å bli ruinert!

Hvorfor er det slik at de som har vedtak på tjenester i kommunale bofellesskap i vår kommune må ut med store lønnskostnader når de skal på tur? Jeg vil vite hva som er bakgrunnen for at Trondheim har en slik praksis, og hvorfor det praktiseres så ulikt fra kommune til kommune?

