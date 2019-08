Mitt forslag til aktivitet på AtBs julebord for 2019 er å ta seg fra Lierne, via Seierstad og Titran, til Røros, med kollektivtransport

Saken oppdateres.

I dag har jeg mista troa på at store sentrale selskaper, lokalisert i byen, skal kunne gi gode tilbud til hele regionen! Jeg mener selv jeg bor sentralt plassert i Trøndelag - på aksen mellom Steinkjer og Trondheim. Ikke langt fra byen i avstand, men milevis fra med tanke på infrastruktur og tilbud. Helt greit - jeg har valgt det selv!

Likevel har jeg en del rettigheter som skal være lik for alle - som for eksempel skoleskyss. 2018 var et prøveår - det var det året junior ikke kom seg hjem fra skolen den første uka. AtB hadde gitt han busskort og mente det burde holde ... Til opplysning så ble bussruta i Haukå i Verdal nedlagt på 80-tallet og gikk bare på fredager, så det hjelper fint lite med busskort. I 2018 var eneste mulighet å komme i kontakt med AtB å besøke dem i Trondheim eller bruke et kontaktskjema.

I dag har vår datter sin første dag på Verdal videregående skole. Vi luktet lunta tidlig i uka da vi ikke hadde fått noen beskjed angående transport. Det ble som vi tenkte - ingen transport. Forskjell fra i fjor var at AtB hadde lagt ut telefonnummer til kundesentret på sine hjemmesider - sikkert i forbindelse med omlegginga i Trondheim. 50 minutter før skolestart får vi bekreftet at det ikke er tildelt skyss enda, og at vi må benytte ordinære transportmidler eller bestille en taxi ... Vi fikk også bekreftet fra skoleskyssavdelinga i AtB at de satt og behandlet skoleskyssøknadene nå. På samme dag som skolene starter i gamle Nord-Trøndelag.

Hvorfor skal det være slik, tro? Er det mangel på lokalkunnskap som gjør det? Er avstanden til de som har ansvaret for stor og fragmentert? Har vi lavere prioritet vi som bor litt utenfor?

Mitt forslag til aktivitet på AtBs julebord for 2019 er å ta seg fra Lierne, via Seierstad, Ramsøyaunet og Titran, til Røros, med oppsatt kollektivtransport. Da kan det hende kunnskapen og forståelsen for transport utenfor metrobussområdet hadde endret seg.

Jeg er sikker på at tilbudet hadde vært bedre om de som hadde ansvaret hadde vært nært folk. Vil vi ha et levende Trøndelag?

God tur!

