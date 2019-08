Jeg har vært aktivitør for bestefar i ett år - man trenger ikke en bachelor for å være til stede

I sin kommentar «Høye rop om råttenskap» skriver Harry Tiller om min nyutgitte bok Råtne Trondheim. I starten er hans gjengivelse ganske presis: «Den fremstiller den politiske kulturen i Trondheim som pill råtten der politikere med makt kan gjøre akkurat som de vil. En kultur preget av kameraderi der politikerkolleger ordner opp for hverandre og der ordfører Rita Ottervik «har lagt til rette og bidratt til» at en politisk ukultur har slått rot.

Så begynner Tiller svartmalingen av boken og meg som forfatter. Han påstår at jeg finner korrupte kjeltringer i hver krok på rådhuset og at jeg «skvetter svartmaling på alt og alle». Det er ikke korrekt. Harry Tiller prøver nok også å få fokus bort fra at boken grundig dokumenterer hvordan Adresseavisen har beskyttet ordfører Rita Ottervik og andre toppolitikere i Trondheim. Her er noen eksempler.

I massedeponisaken er det tre naturskadelige massedeponier som har fått gå videre svært mange ganger mot rådmannens fraråding. Fellestrekket ved de tre deponisøknadene er at en av grunneierne ved alle tre jobber eller har jobbet svært tett på ordfører Ottervik. Adressa ble helt opp til redaktør tipset om saken i 2015. Hvorfor har dere i Adressa kun skrevet om Ola Borten Moes ønske om deponi ved Hestsjøen, og ikke at det var tre naturskadelige massedeponier med svært gode politiske kontakter?

Når jeg som journalist i nettavisen Nidarosa fikk lese Økokrims avhør av ordfører Rita Otterviks i Grønn Strek-saken (Kystad og Være) fikk jeg beskjed at Adressa ikke hadde bedt om innsyn. Jeg fant flere interessante opplysninger i avhørene som bør belyses. Hvorfor var dere i Adressa ikke interessert i å lese avhørene av Trondheims mektigste politiker i en sak som ble etterforsket for korrupsjon eller påvirkningshandel?

Ap-toppen Rune Olsø og hans arbeidsgiver hadde økonomiske interesser på Kystad og Være. Over ni måneder før det endelige vedtaket i Grønn Strek sendte Olsø en epost til ordfører Rita Ottervik og resten av gruppestyret i AP. Der meldte han seg inhabil både internt og eksternt. Jusprofessor Jan Fridhjof Bernt sier Ottervik etter bystyrets reglement var pliktig til å journalføre og sende e-posten til administrasjonen for vurdering. Da ville media og de andre partiene kunne funnet ut at Olsø meldte seg inhabil i saken der han og hans arbeidsgiver fikk svært fordelaktige vedtak. Ottervik gjorde ingen av delene og slettet også e-posten.

Hun fikk senere en ny e-post fra Olsø om det samme. Ordføreren journalførte heller ikke denne og slettet også den. Arkivverket slår fast at hennes manglende journalføring er et brudd på arkivforskriften og at de ser alvorlig på saken. Adresseavisen har ikke skrevet om ordførerens rolle og ansvar i forhold til disse epostene, og har tydeligvis ikke tenkt å gjøre det nå heller. Hvorfor ønsker dere ikke det?

Rita Ottervik sa etter alle avsløringene på Kystad og Være at hun skulle rydde opp i Ap. Adresseavisen har bygget opp om at hun har gjort det. Noe gjorde Ottervik, men det som ikke har kommet fram er at ordføreren har beskyttet Rune Olsø ved mange anledninger siden 2012. Da avviste Ottervik en granskning av Olsø og snakket usant om det etiske reglementet. Harry Tiller vet det veldig godt siden det var han som gjorde intervjuet. Hvorfor har ikke Adressa gått grundig inn i Otterviks mangeårige beskyttelse av Olsø, og hennes ansvar for at det ikke ble grepet inn før?

Det samme er tilfelle med KrFs Geirmund Lykke i Candy-saken. Kinodirektøren og Lykke hastesolgte kinoens Candy-aksjer når saken ble avslørt. Et hastesalg som kinoen tapte mange hundretusener på. Lykke snakket også usant i Candy-høringen. Adresseavisen er godt kjent med dette. Hvorfor har dere ikke skrevet om dette? Boken dokumenterer også grundig hvordan kontrollmekanismene i kommunen er satt ut av spill. Det er svært alvorlig. Hvorfor vil ikke Adressa fortelle befolkningen om dette?

Adresseavisen har avslørt viktige saker, men svartmaling kan også brukes til å male over fakta og kritikkverdige saker. Altfor ofte skriver ikke Adressa om kritikkverdige forhold på rådhuset eller bare halve historien fortelles. Ordfører Rita Ottervik og andre toppolitikere beskyttes. Dette er et klart brudd på samfunnsoppdraget «Midt-Norges frie stemme» gang etter gang framhever at de selv oppfyller.



Jeg hadde aldri trodd at det var slik. Jeg fikk sjokk etter sjokk etter at jeg gikk inn i politikken i 2012. Les boken som dokumenterer hvor råttent det mediemessige og politiske Trondheim er. Det er fire år til neste kommunevalg.

