Politikerne sier de ønsker oss uføre ut i jobb, men sannheten er en annen

Jobber for å få like mange kvinner i bystyret

Jeg er en kvinne i 40-årene med svennebrev som frisør. Jeg falt ut av arbeidslivet etter en trafikkulykke for mange år siden, og jeg ble helt ufør for rundt ti år siden. Allerede tidlig i sykdomsforløpet visste jeg: Jeg vil tilbake i jobb. Så da de anbefalte meg uføretrygd, forvisset jeg meg om at det var mulig å komme tilbake til arbeidslivet etter hvert.

For noen år siden tok jeg kontakt med mitt lokale Nav-kontor med ønske om å komme meg ut i jobb. Jeg forsto at det ville bli tøft, men tenkte jeg skulle klare det med alle de hjelpetiltak og tilpasninger man kan få via Nav. Jeg ønsker å jobbe med barn som har det vanskelig, så noe i retning barnevernspedagog var det jeg håpet på. Skuffelsen lot ikke vente på seg, jeg følte meg som det mest naive mennesket i verden. Jeg fikk ikke en gang karriereveiledning. Argumentasjon var: «Du er for syk.».

Det er mulig jeg ble oppfattet som kranglete, men jeg kunne verken forstå eller akseptere hva Nav sa. Jeg har betalt i dyre dommer hos private spesialister for å bli frisk nok til å få noe som ligner et normalt liv. Nå følte jeg meg selv klar for å prøve meg på studier, men jeg ble rystet og slått i bakken av holdningen jeg møtte.

Neste forsøk var å kontakte nabokommunen, der jeg selv ordnet meg skoleplass på voksenopplæringa, kombinert med en nett-studie på en videregående skole. Dette gjorde jeg uten å informere Nav, noe som sikkert ikke var lurt, men jeg tenkte det var min eneste mulighet til å komme i gang. Jeg startet med friskt mot og fikk fine karakterer til å begynne med, men med nettstudiet gikk det dårligere, siden dette var mer selvstudie. Kort fortalt: Jeg føler at Nav ikke har gjort nok for å hjelpe meg videre i studieløpet.

Jeg fullførte studiekompetanse så å si «for egen regning» - på estimert tid og med karakteren fem i snitt. Etter det kom jeg inn på pedagogikk-studiet på NTNU, og jeg drømmer om å få både bachelor i pedagogikk og i barnevern. Hvis jeg får det til, håper jeg at 20-års-gapet i CV-en min blir overskygget av en kompetanse det er mangel på. Jeg har jo uansett 20 år igjen i arbeidslivet – hvis noen vil ha meg?

I dag er jeg «bare» en som har fullført generell studiekompetanse, jeg er fremdeles ufør med et stort hull i CV-en. Jeg kan ikke jobbe med hva som helst og trenger hjelpemidler. Det er helt uavklart om Nav vil dekke utgifter til videre pedagogikk-studier, jeg føler at jeg ikke får noen langsiktige avklaringer fra dem. Er det virkelig her reisen min ender? Politikerne roper om at vi uføre må ut i arbeid. Jeg håper du som er folkevalgt vil hjelpe meg så jeg kan få bidra og få en stemme i samfunnet.

La meg få bli et forbilde om at ingenting er umulig, men noe tar bare litt lenger tid.