Rocken er ikke død

- Det er viktigere for meg at de stemmer ungt enn at de stemmer Venstre

Ørjan Greiff Johnsen skriver 24. august at han frykter rocken er død. At de unge ikke får samme grad av autentisk musikalitet som før. Jeg vil utfordre påstanden! Tilbudet har vokst enormt mye siden rocken startet å regjere. Selv om Kiss var geniale i sin tid, vil nok mange si de ville hatt vanskeligere med å slå gjennom i dag. Nå er det andre sjangre som regjerer. Hvis du ser på toppen av streaming-tall på Spotify, finner du nok mange artister du aldri har hørt om. De mest spilte artistene i verden for øyeblikket har jeg bare tilfeldigvis hørt på treningssenter, og ikke kan jeg navnet på dem. Da kan det jo virke som at dagens unge bare lytter til Kanye, 6ix9ine og Alesso.

Så hvor er mangfoldet? Hvor er den klassiske musikken, med nyanser, crescendo, solistens kraft med buen og andre faktorer? Hvilken plass får jazzen? Mangfold med friere rytme, taktskifter, variert bruk av instrumenter, kvarttone-sprang og dissonans. Det er da ikke mer dødt enn rocken. Verden har ikke forlatt disse sjangrene, men utviklet og utvidet repertoaret. Helt nye dimensjoner har blitt lagt til, akkurat som da rocken dukket opp - og det er spennende å utforske!

La oss si at første dimensjon av musikk er menneskets sangstemme. Luften bærer frem tonene og bestemmer innsatsen, det første som griper. Plassering av konsonanter avgjør pausene - og stillheten i seg selv er musikk. En duett lar harmonier komme frem, og tilfører en ny dimensjon. En ny musikalsk verden åpner seg - Hva skjer når vokalplasseringen er forskjellig mellom de to stemmene? Hva skjer når lydbølgene treffer hverandre? En tredje stemme åpner for akkorder, og du gjenkjenner umiddelbart melodien på en sang. Flere stemmer gir bredere akkorder, og knyttes til flere følelser

Hvilken følelse får du når bassen endrer seg til samme overliggende gitarakkord på introen til Dream On av Aerosmith? Et hav av musikalske muligheter åpnes når forskjellige instrumenter er i samspill. Dynamikk, bølgelengder, vokalplassering, rytme, tempo, skarphet, akkorder, riff og tekst skaper mangfold. Man skal nok være vanvittig musikalsk for å klare å plukke opp alt dette når man hører en sang for første gang. Derfor går det an å velge hva vi vil lytte etter! Når jeg lytter til rockemusikk er jeg spesielt interessert i hvilken energi det gir meg - da bryr jeg meg fint lite om vokalplassering. Rytme og tempo blir viktigere enn kompleksiteten i akkorden. Når jeg lytter til jazzmusikk er jeg derimot ute etter kreativitet og ferdigheter. Jeg ønsker å la meg imponere av talentfulle musikere - så jeg blåser i tekst og energi. Når jeg lytter til Hip-hop er jeg interessert i beat og lyrikk. Eminem skriver ikke mange sanger med fornuft, men metaforene hans er geniale. Elektronisk musikk har stort sett enkle akkorder og repeterende partier. Men det er utrolig interessant å lytte til detaljene i produksjonen! Her er det finjustert og perfeksjonert helt ned til et nivå av detaljer som få av oss klarer å oppfatte. Til å sammenlikne med klassisk musikk får dynamikken mer plass i både volum, slagverk og tempo. Prøv å lytte til Shots - Broiler Remix (av Imagine Dragons), som er en av de største norske hitsa i moderne tid. Ved første møte er den kanskje simplere og mindre musikalsk enn originalen. Lukk så øynene og let etter detaljene i bakgrunnen - hører du hvilke valg de har gjort med plassering av vokal? Valgene til innsats av instrumenter?

Ørjan Greiff Johnsen skriver «Det er en tid for alt, og tiden for de store rockebandene, du vet, de som faktisk spiller, er forbi.» Når man drar på konsert for å se et rockeband live, ønsker vi å se med egne øyne de geniale talentene prestere. Vi ønsker å se gitaristen improvisere på soloen, fordi det gjør opplevelsen mer ekte. Playback eller tro kopi av innspilling suger på konsert. På EDM-konsert spilles det lydfiler, men det betyr ikke at artisten ikke opptrer live - Her får du i levende live se artisten bruke alle sine ferdigheter med timing, dynamikk og energioppbygging. Her får du se EDM-artisten leke med rytmer, dybde og lydspor for å styre tusenvis av mennesker med musikken sin. Et DJ-bord er også et instrument, men det er svært annerledes enn gitar, bass og trommer, fordi det er ikke like lett å se nøyaktig hva artisten gjør. Men det er da like autentisk og viser samme grad av musikalske ferdigheter som en gitarist som spiller samme sang han har spilt hundrevis av ganger før? Det er en tid for alt, og tiden for de store dirigentene, du vet, de som faktisk lever i musikken, har fått selskap av musikkens mange dimensjoner. De unge har ikke mindre sans for autentisk musikk - de har en bredere forståelse av hva musikk kan være. UKA skal være en bred kulturfestival, så vi presenterer mangfoldet.

Ja, verden går videre, og det er ikke alltid så greit å henge med. At voksne bekymrer seg for ungdommens musikksmak er ikke noe nytt. Slik blir det nok også for min generasjon om 30 år. Det vil sikkert alltid være naivt å tro vi har nådd toppen av den popkulturelle næringskjeden: Alesso, Kanye og 6ix9ine er vår generasjons ekvivalent til rocken, og vi må la det utfolde seg!

Og rocken er ikke død. Sjekk ut den splitter nye låta «People» av The 1975, så får du en smak av den rocken du savner. Vi digger den, vi også! Visst faen, leve rocken! Og alt annet også!

