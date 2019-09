Ikke klag på svømmeopplæringa

Paven kom for sent til bønn - satt fast i heisen

I Adresseavisen 28. august uttalte barnehagelærer Kristin Witry at hun ikke ønsket tilbudet om gratis svømmeopplæring for barnehager, arrangert av Trondhjems Svømme & Livredningsklubb. Det er så synd, for dette er virkelig et verdifullt tilbud for byens barn! Når hun sier at en tur til svømmekurset kan sammenlignes med et bibliotekbesøk, så står det klart at hun ikke har deltatt med sine barnehagebarn på dette kurset.

Vi barnehager reiser gratis med AtB, bussen går helt til døra. Når barna kommer inn i Pirbadet er det 2-3 sertifiserte instruktører fra svømmeklubben som tar over ansvaret og underviser barna i bassenget. Instruktørene er gode til å se hvor nivået hos barna er, og tilpasser kurset slik at alle får delta. I løpet av kursuken ser vi stor fremgang hos barna, som viser en større sikkerhet på å bevege seg i vann. På slutten av timen er det alltid frilek i bassenget. Hurra roper barna. Og hva gjør vi barnehageansatte? Jo, vi sitter fullt påkledd på land, tar det med ro og trygger barna ved vår tilstedeværelse.

Jobben vår er å følge barna i garderoben, passe på at de dusjer og får pakket med håndduken i tursekken. Så, det er ikke mer krevende å dra på svømmekurs enn hvilken som helst annen tur med barnehagen. Det er vanskelig å organisere personalet slik at vi får dratt utenfor gjerdet, at grunnbemanningen i Trondheims barnehager er for dårlig, er det ingen tvil om. Det blir imidlertid veldig leit å si at svømmeklubbens kurs er uønsket, da vil jeg påstå at det er ganske mange andre tilbud for barnehager som er langt dårligere, og mindre livreddende.

De som ikke ønsker å benytte seg av dette fantastiske tilbudet, kan selvfølgelig la være. Svømmekurset til TSLK har i flere år vært et høydepunkt for barn, foresatte og ansatte i barnehagen vår, og det vil det bli for andre barnehager som melder seg på. Vårt mandat innbefatter at vi skal gi barna varierte bevegelsesmiljøer, så send en påmelding til Svømmeklubben, og bestill busstur, pedagoger!