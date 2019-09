Byutvikling på ville veier

Priser seg lykkelig over at det ikke gikk folk på fortauet da tømmeret kom ramlende

RED.ANM.: Leserinnlegg-skribenten representerer DNB Livsforsikring. De eier Lade Arena, som er konkurrenten til Hangaren.

Tirsdag 3. september skal bygningsrådet på ny behandle spørsmålet om Hangaren skal gis dispensasjon til å etablere kjøpesenter på eiendommen. Første gang slik tillatelse ble gitt, opphevet Fylkesmannen vedtaket, noe som skjedde 10. juli 2019. Begrunnelsen var at Fylkesmannen vanskelig kunne se at vilkårene for å fravike reguleringsplanens forbud mot etablering av kjøpesenter, var oppfylt.

Kommunen valgte i likevel å innvilge dispensasjon på nytt – et vedtak fattet på rekordtid i løpet av tre uker i juli måned. Eier av Lade Arena har på ny å påklage vedtaket. Det er denne klagen som nå skal behandles på nytt.

Kommunen begrunner sitt standpunkt med at det er mangel på handelsareal i byen, og at det nye kjøpesenteret ikke vil ha negative konsekvenser for Midtbyen. Standpunktet står i skarp kontrast til markedets oppfatning, samt kommunens egen sentrumsstrategi.

Formannskapet behandlet så sent som 13. august 2019 sin sentrumsstrategi. Dokumentet danner fundamentet for Trondheims byutviklingsstrategi frem mot 2050. Fra dokumentet siteres det: «Kommunen kan ikke bare se på sentrum og Midtbyen isolert gjennom tiltak og virkemidler for å nå visjonen om et levende og attraktivt bysentrum, men må samtidig redusere byspredningen som skjer gjennom boligbygging i ytterkanten av byen, og gjennom utvidelse og nybygging av store, konkurrerende kjøpesentra utenfor sentrum.»

Hva er verdien av en strategi, når den fravikes ved første anledning?

Kommunen har i sin saksfremstilling i Hangaren-saken argumentert med at det er underskudd på store handelsarealer, og at dette nødvendiggjør en dispensasjon i denne saken. Dette kunne vært et godt argument - problemet er bare at det ikke er mangel på handelsarealer. Alle leietagerne som flytter til Hangaren kommer allerede fra eksisterende handelsarealer på Lade. Disse arealene må jo også fylles opp. Det er følgelig ikke riktig at det er mangel på slike arealer i området eller byen for øvrig.

Videre mener kommunen at butikker som Power og andre butikker i Hangaren ikke vil være i konkurranse med Midtbyen. Mon tro om Elkjøp som nettopp har etablert seg i Nordre gate er enig i dette?

Selv om et slikt brudd mellom liv og lære er problematisk nok, er de mulige ringvirkningene vel så utfordrende. Kommunen har i sitt vedtak i praksis sidestilt handel med såkalte «plasskrevende varer» med «arealkrevende handelskonsepter». Det første begrepet er forbeholdt trelast, biler, maskiner, og så videre - varer som kjøpere nødvendigvis må transportere med bil. Kommunen åpner nå i praksis for at butikker kan organiserer seg som et «arealkrevende handelskonsept» og derved forvente å få etablere seg utenfor Midtbyen, uansett om man selger brødristere, hoppestrikk eller bordskånere.

Hva slags motiver er det som driver kommunen til å gå så på tvers av egne strategier og sunn fornuft i en slik prinsipiell sak? Handelen er i endring og behovet for butikkarealer reduseres. Tallene viser at omsetningen i midtbyen synker – det er starten på en negativ spiral og vil bare fortsette om Trondheim kommune fortsetter å dispensere fra demokratisk vedtatte planer og fatte vedtak stikk i strid med egen reguleringsplanplan.

Det er ennå ikke for sent å snu. Når bygningsrådet behandler saken på ny tirsdag, kan de beslutte å følge sin egen sentrumsstrategi og avslå dispensasjonen. Hvis så ikke skjer, har kommunens politikere tatt et stort skritt i feil retning for byutviklingen i Trondheim.

