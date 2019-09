Mangler kulturbyen Trondheim ambisjoner? Vi har lite å skjemmes over

- Et sjokk for Ap som styringsparti

Er det greit at barna på to av skolene i byen lærer mindre enn sine jevnaldrende?

Hva kan egentlig «idrettsbyen» Trondheim og resten av Trøndelag skilte med når det kommer til kultur? Temmelig mye. Vi har mange ulike kulturinstitusjoner, festivaler, spel og sørsamisk kultur. At det planlegges nye kulturinstitusjoner, er også svært viktig for kulturinteressen i regionen. Et nytt museum for kunst og design planlegges, og de neste årene blir det avgjort hvordan Olavshallen skal utvikles som konserthus.

Trondheim mangler en skikkelig sjøfart, fiskeri og handelsmuseum. Jeg fremmet et privat forslag i bystyret om å få etablert dette i Tollbodens gamle lokaler på Brattøra. Vi fikk statlige midler til Rockheim og håper på samme positivitet til sjøfart, fiskeri og handelsmuseum i sjøfartsbyen Trondheim.

Trondheim som pilegrimsby og tusenårsjubileet i 2030 for Slaget på Stiklestad er åpenbare knagger å bygge videre på for å styrke kulturbyen Trondheim.

Byen har nå fått Rosendal Teater, som jeg håper kan bli en scene også for andre grupper og huset bør bli i tillegg til teater og dans, bli et hus for all kultur. Det er mange små kulturorganisasjoner som mangler lokaler, og Rosendal bør man få leie rimelig når det er ledig. Trondheim kommune skulle aldri ha solgt Rosendal, men nå bør man snarest jobbe for at huset igjen kommer tilbake til kommunen.

Kommunedelplan for kunst og kultur er til politisk behandling i Trondheim. Alle innbyggere i Trondheim skal ha mulighet til å skape, delta i og oppleve kunst og kultur uavhengig av individuelle forutsetninger som bosted, alder, kjønn, etnisitet, språk eller funksjonsevne. Har de det i dag? Vi er på rett vei, men noe mangler.

Trondheim kommune har med utleie av lokaler til kunstnere lagt til rette for at byens kunstnere gis gode arbeids- og rammevilkår. Intensjon med utleie av bygg til atelierfellesskap er at det skal dannes aktive kunstneriske miljø hvor hver enkelt leietaker bidrar til utvikling av fellesskapene. Atelier kan tildeles profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som ønsker å ha sitt virke i Trondheim. Nyutdannede og uetablerte kunstnere skal prioriteres for tildeling av atelierer. Søkere må tilfredsstille meget omfattende krav, blant annet at kunstnerisk aktivitet skal være søkers hovedbeskjeftigelse. Det er ikke lett å få plass i kommunale atelier med slike krav. Hva med alle de som faller utenfor disse krav, for eksempel grunnet helse eller alder?

Hvor har det blitt av støtten til den «ukjente» kunstneren som ønsker å prøve seg med sitt ukjente talent? Det er mange som ønsker å prøve seg i noe som de tidligere har betraktet som en hobby. Dette kan være seniorer som har falt ut av arbeidslivet av forskjellige grunner eller pensjonister /uføre som enda har mye igjen å skape gjennom kunstarbeid. Noen må snakke også for disse menneskene.

Stikker Granåsen og idretten av med pengene? Vi skal vise måtehold når det gjelder store idrettsmesterskap, men skal vi arrangere store mesterskap, så skal det være god reklame for byen vår.

Vi har absolutt en ambisiøs kulturplan i Trondheim, og vi har lite å skjemmes over.

