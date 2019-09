Vil Sp ofre arbeidsfolk for makt?

Saken oppdateres.

Årets valg er et tydelig veivalg for Trøndelag. Meningsmålingene viser at trønderne sier nei til høyreregjeringens politikk og ønsker rødgrønt flertall. Hvis Senterpartiet hopper over til høyresiden vil det være mot velgernes ønske og det vil svekke mulighetene til å sikre de videregående skolene og et seriøst arbeidsliv.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I fylkestinget og kommunene kjemper Arbeiderpartiet for å begrense skadevirkningene av høyreregjeringens privatisering, sentralisering og angrep på arbeidsfolk. Men hvis høyresiden får flertall, vil trønderne oppleve at også politikken som føres i Trøndelag bidrar til å øke forskjellene. Noe av det første som vil skje er at de videregående skolene blir satt i spill. Høyre ønsker karakterbasert skoleopptak, og prioriterer vei fremfor skole. Pengene må tas fra et sted, og kombinasjonen karakterbasert skoleopptak og mindre penger til skole vil umiddelbart føre til diskusjon om skolestrukturen. Derfor er det helt utrolig å se at det er Senterpartiet - av alle - som kan gi høyresiden makta i Trøndelag og samtidig true distriktene i fylket. Arbeiderpartiet garanterer for at skolene opprettholdes og styrkes.

LES OGSÅ: Ap mister grepet om Trøndelag

Arbeiderpartiet kjemper sammen med fagbevegelsen for et trygt og rettferdig arbeidsliv, med hele faste stillinger og en lønn å leve av. Med Arbeiderpartiet i spissen, sammen med SV, Sp KrF og MDG, er Trøndelag nå helt i front i denne kampen nasjonalt. Vi stiller krav til de som bygger for fylkeskommunen at de skal bruke faste ansatte fremfor innleie, at oppdragene skal gi jobb til fagarbeidere og lærlinger og at det skal snakkes norsk på byggeplasser i Trøndelag. Vi krever i tillegg at det ikke skal være mer enn maks ett ledd under hovedentreprenør. Alt dette bidrar til at regionale seriøse bedrifter får bedre muligheter til å vinne oppdrag istedenfor å bli utkonkurrert av useriøse som kan dumpe lønningene. Og det gir flere arbeidsplasser i Trøndelag. Høyresiden i fylket er motstandere av disse tiltakene for et bedre og mer seriøst arbeidsliv.

Les OGSÅ: - Hadde aldri trodd vi kunne bli like store som Ap

Arbeiderpartiet vil mer. Vi har sett alt for mange eksempler på at useriøse prøver å sno seg unna reglene. Derfor vil vi i kommende periode sørge for at fylket gjennomfører egne kontroller på byggeplassene slik at de useriøse blir stanset. Det er helt avgjørende å ha effektive kontroller og tydelige sanksjoner ved brudd på seriøsitetskravene. Partiene på høyresiden har ikke foreslått dette, og det blir derfor trolig ingenting av dersom de får makten. Det er synd at høyresiden ikke er mer opptatt av å rydde opp i arbeidslivet og styrke trøndersk næringsliv.

Sulten på mer valgstoff? Se vår samleside for lokalvalget her

I kommunene står vi overfor samme veivalg. Aps kandidater står klare til å jobbe for hele faste stillinger, for et seriøst arbeidsliv og for at kommunene skal investere i sine ansattes kompetanse til beste for innbyggerne. Vi vil utfordre Senterpartiet på om disse sakene er mindre verdt enn ordførermakt? Dersom Sp samarbeider med Ap og partiene på venstresiden kan vi få til utrolig mye bra for arbeidsfolk i Trøndelag. Vi synes folk fortjener å høre om det er politikk eller posisjoner som er viktigst for Sp.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter