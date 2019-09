Festningens bakside

Trøndersk IT-selskap solgt for over 330 millioner kroner

Festivalen Festningen er vår nye nabo. Det blir arrangementet neste år også. Dessverre. Fagkritikere jubler tildels, og mange – også tirsdagens innsender, ser bare lys og glede. Virkeligheten er dessverre ikke slik. Det er lenge siden det er observert så mange til dels svært unge personer drita fulle. Spritflasker og ølbokser spredd ut over et stort område. Mange gjorde fra seg i hekker og gårdsplasser på den ene og andre måten.

Men det aller verste er grovt hærverk. Knuste bilruter ble fasiten i Tyholtveien både mot bommen i retning Singsaker Studenterhjem, og over krysset fra Jokeren og opp.

For min del har egenandelen så langt nærmet seg 3000 kroner, samt mye plunder med politianmeldelse og forsikring. Har varslet ansvarlig i administrasjonen for arrangementet. Det er også et forsikringsselskap som kunne tenke seg regress overfor pøbelen – eller var det flere som viste seg fra sin dårligste side rundt klokka 18.30 fredag 30. august. Jeg gruer meg til neste år. Er ikke alene om det.

