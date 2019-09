En liten gledeshistorie om hvordan helsevesenet kan fungere

Saken oppdateres.

Min kjære svigermor ble dårlig en lørdag, rett før sommeren. Hun har besøk av hjemmesykepleien fra Valentinlyst, og det var de som startet det hele. Svigermor hadde ligget med oppkast i flere timer da de ankom, og klaget over «bare litt» smerter i mageregionen. Hjemmesykepleien kontaktet legevakt og sine kolleger. Legen kom nesten umiddelbart, og skrev et innleggelsespapir og bestilte ambulanse.

Ambulansen kom også ganske umiddelbart, og to rolige, flinke, staute karer hjalp svigermor inn i ambulansen. Vel framme på mottagelsen ble svigermor tatt i mot av to flinke, effektive sykepleiere som jobbet sammen som hånd i hanske. Rolig, men effektiv til de grader! Lege kom og undersøkte. God kommunikasjon. Jeg, svigerdatter, måtte svare på en del spørsmål fordi svigermor er noe glemsk. Legen var blid og åpen og kontaktet en annen kollega for mulig å diagnostisere, og de sa at nå skulle svigermor bli undersøkt fra topp til tå!

Hun ble lagt på hjertemedisin grunnet svært lav hjertefrekvens, men hun fortsatte å kaste opp. Særlig to sykepleiere betydde mye for oss. De ordnet opp og informerte for både pasient og oss pårørende. Natt til mandag ble svigermor operert i all hast, da legene hadde stor mistanke om tarmslyng! Vi fikk grei og tydelig informasjon om risikofaktorer. Da vi satt og ventet på beskjed den natten, ble vi tatt godt vare på. Vi glemmer aldri da en sykepleier kom og sa: «Vil dere være med ned å se henne, operasjonen er over og alt har gått bra!»

En annen sykepleier på overvåkingen tok i mot oss med et smil, hjertevarme og godhet. Så ble hun overført til gastro, der en ny sykepleier tok over med informasjon, nøkternt og greit, men med et glimt i øyet.

Hun ble liggende der en ukes tid, før hun ble overflyttet til Øya Helsehus for å komme til krefter. En stor takk til alle involverte om de kjenner seg igjen.

