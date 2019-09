Derfor bidrar fordommer til økt arbeidsledighet

Et stort steg videre for Astrid S 5

Jeg merket at fordommer mot ikke-vestlige innvandrere var utbredt første gang jeg hørte: «Du er for smart til å være fra Afrika». Jeg fikk det bekreftet da jeg fikk høre «du er ikke som andre mødre fra Afrika du, jeg har observert deg siden barnet ditt begynte her og du er jo annerledes, du. Du er som vanlige mødre». Jeg ble sikker da jeg som kvalitetssjef skulle holde en presentasjon for noen besøkende, og blir stoppet midt i presentasjonen av en som bare ikke klarer å holde seg lenger. Han må spørre deg midt i presentasjonen om hvordan du fikk jobben, og må presisere at han trodde du var renholderen eller jobbet på kjøkkenet.

Å høre slikt én gang gjør kanskje ikke så mye skade, men når det gjentas begynner det å påvirke deg.

Innvandrere er individer, og Norges store problem er at litt for mange av dem føler seg fremmedgjort. De føler at det å være ikke-vestlige innvandrer er synonymt med terrorisme og kriminalitet, eller at det å være ikke-vestlig innvandrer forbindes med å være sosialklient.

Fordommer er et problem. Ville du ha tildelt en person du anser som kriminell, kvinneundertrykkende eller mindre verd i et viktig tillitsverv i politikken? Eller ville du ha ansatt en person du anser som undertrykt, uten egne meninger i en viktig stilling? Et vellykket inkluderingsarbeid bygges på solide broer og ikke på sandgrunn.

Et samfunn som vektlegger innbyggernes samfunnsdeltakelse og tilfredshet, forutsetter sterke bånd mellom innbyggerne, og en viktig faktor blir da hvordan vi snakker om hverandre, ser hverandre og ivaretar hverandre.

I boken «Norgesguide – Innvandrere deler sine erfaringer» har jeg intervjuet 50 innvandrere. Dette sier de om integrering:

«God integrering handler om at man ikke gjøres forskjell på. Det er viktig at alle har like muligheter. For meg vil det si at man ikke blir framstilt som spennende og interessant bare på grunn av hudfarge. «Oi, en afrikaner», liksom! Wow! Det er noe helt annet å være nysgjerrig på en persons kultur og lignende.». Kvinne (26 år)

«Det er viktig å være sammen med nordmenn. På den måten lærer vi deres verdier og normer. Ved å tilbringe tid sammen med nordmenn føler man seg i større grad velkommen og ikke som en fremmed. Fordommene bør legges til side …». Mann (19 år)

«Det er flere faktorer som er avgjørende for en god integrering. Hvordan og hvor fort man integreres er ofte avhengig av hvordan majoritetsbefolkningen i lokalsamfunnet velger å forholde seg til etniske minoriteter». Kvinne (38 år)

Modigere valg åpner dører inn til arbeidsliv og politikk. Derfor er det viktig å være bevisst egne fordommer i møte med innvandrere på jobben, når du ser gjennom søknadsbunken og i forbindelse med jobbintervju. Vær bevisst egne stereotyper slik at de ikke overstyrer deg i møte med innvandrere. Vær bevisst på forestillinger og sannheter du forsøker å få bekreftet i møte med ikke-vestlige innvandrer. Oppsiden er enorm.

For om flere aktører innenfor næringslivsledelse og i politikken blir villige til å ta modigere valg og i større grad enn i dag åpne dører inn til arbeidsliv og politikk og slippe til innvandrere som ønsker å bidra, vil det medføre større deltakelse av innvandrere i arbeidslivet.

