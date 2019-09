MDG om debatten om miljøtiltak: Nok fjas og bortforklaringer. Nå må løsningene på bordet!

Saken oppdateres.

Sterke krefter i Arbeiderpartiet vil ikke åpne for samarbeid med MDG etter 2021. Bjørnar Moxnes og Rødt går hardt ut og advarer mot vår politikk og vil heller gå sammen med Frp og slippe massebilismen løs i byene våre. Geir Pollestad rykker ut og advarer mot Greta Thunbergs retorikk. Kristin Clemet avskriver oss som kortsiktige og naive.

Igjen får vi bekreftet at MDG – det eneste partiet som presser på for at vi skal få en reell debatt om hvilke tiltak Norge må hoste opp for å møte klima- og naturkrisen, blir stående igjen alene som hakkekylling mens de gamle partiene kappes om å fremstå som de største bremseklossene i møte med vår sivilisasjons største utfordring.

Hver gang klima- eller naturspørsmål løftes, får vi en skinndebatt. «De vil påføre oss skam!», «De vil rasere industrien!», «De vil legge ned olja over natta!». Det er ingen i det politiske Norge som noen gang har frontet den politikken som angripes i setningene over. Likevel er det disse flosklene som går igjen i en hver debatt om klima og miljø. Fremfor en debatt om reelle politiske veivalg i møte med de enorme utfordringene vi står overfor får vi et tykt lokk av høyre- venstre -og senterpartipopulisme.

MDG vil arbeide for å få opprettet en oljekommisjon der politikere, arbeiderbevegelsen, industrien og næringslivet går sammen om å utarbeide omstillingsplanen vi trenger for å avslutte vår olje- og gassvirksomhet. Dette etter modell fra Tysklands kullkommisjon, der målet er utfasing av all bruk av kull innen 2043. Hvorfor er dette uspiselig politikk?

MDG vil innføre arealregnskap over hele landet, der vi sikrer oss mot nedbygging av naturarven og vår umistelige matjord. Dette har vi nå fått gjennomslag for i Trondheim. Hvorfor er dette uspiselig politikk?

MDG vil sikre at nullvekstmålet i trafikken nås i samtlige byer, at den samlede trafikkbelastningen reduseres og at ingen skal puste helseskadelig luft. Hvorfor er dette uspiselig politikk?

Jeg utfordrer herved alle, i alle parti - og i særdeleshet medlemmer og ressurspersoner i partiene nevnt innledningsvis: La oss debattere tiltakene! Hvorfor er MDGs forslag til løsninger feil mener dere? Hva har dere selv å komme med som gjør at Norge kan gjøre helomvending og bli en internasjonal pådriver i møte med kampen for bevaring av fungerende økosystemer og et levelig klima? Vi vil se løsningene deres – ikke bortforklaringer og nedsnakking av de som faktisk kommer opp med forslag til tiltak som står i stil med utfordringene vi står overfor. La de neste årenes politiske dragkamper bli et mesterskap i hvem som kan komme opp med de beste løsningene for klimaet og naturen!

