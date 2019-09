Pasientreiser beklager: Vi berøres sterkt av slike historier

Endelig forsto jeg at far min hadde noe å lære meg

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 25. september hadde Jon Steinar Bjørgum et innlegg i Ordet Fritt-spalten med tittel «Da lysene slukket, satt to eldre pasienter fortsatt og ventet på taxi». I innlegget stilles det noen spørsmål i tilknytning til innføring av nytt trafikkstyringssystem for Pasientreiser.

Vi vil beklage overfor alle pasienter, pårørende og behandlere at vi ikke har levert gode nok tjenester de siste to ukene. Vi berøres sterkt av det hendelsesforløpet Jon Steinar Bjørgum beskriver i sitt leserinnlegg den 25. september og skal gjøre hva vi kan for å unngå at noe slikt gjentar seg.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES OGSÅ: Da lysene slukket, satt to eldre pasienter fortsatt og ventet på taxi

Innføring av nytt trafikkstyringssystem er en del av et nasjonalt prosjekt, hvor St. Olavs hospital er pilot. Vi har testet løsningen grundig før vi tok det i bruk, men uforutsette feil har likevel oppstått. Dessverre har disse feilene rammet brukerne av tjenesten. Vi tar slike hendelser på høyeste alvor, og har derfor satt inn alle tilgjengelige ressurser for å løse utfordringene.

Pasientreiser er en viktig del av behandlingsforløpet, og skal oppleves like trygt som alle andre tjenester vi tilbyr på St. Olavs hospital. Som et strakstiltak tar vi det gamle trafikkstyringssystemet tilbake inntil vi er sikre på at den nye løsningen er feilfri.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.