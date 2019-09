Sauehold på Kyvannet og i Uglamarka

Saken oppdateres.

Bor i Uglamarka, og jeg liker svært godt å holde på med hagearbeid, og har denne vår og sommeren ordnet den siste hageflekken min med mange flotte staude, grønnsaker og nye gressområder. Etter mange års erfaringer med rådyr og elg i hagen har jeg lært meg hva dyrene liker og ikke. Og hvilke tidspunkter i året disse kommer på besøk. Men denne sommeren kom det fire sauer på besøk. Og de spiste jammen opp alt jeg har plantet. Stauder, sommerblomster og grønnsaker i krukker, kasser og bed for tusenvis av kroner er bare borte.

LES OGSÅ: Raserte hagen og stakk av

Hønsenetting ble prøvd, men denne gikk de bare pent over. Sauene har ikke spist noe av vårt grønne gode gress, det er bare benyttet til å ligge på om natta? For selvfølgelig er grønnkål, roser og andre flotte blomster mye bedre mat!

LES OGSÅ: Her plasker elgkalven rundt i fuglebadet på Byåsen

Er dette riktig? Og kan du bare drive med sauehold, for så å slippe disse ut til hvor som helst? Hadde det vært bare et enkelt besøk eller to, men dette var hele sommeren og nå sensommeren gikk de aller siste høstknoppene også. Jeg vet at jeg kanskje skulle ha syntes dette var eksotisk og være fornøyd med at jeg bor i marka.

Jeg reagerer sterkt på at ingen har vært og drevet disse dyra tilbake der de hører hjemme.