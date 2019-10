Frp-topp svarer Adressa-kommentator: Vi er ikke kategorisk mot snittmåling

Satser i Midtbyen: - Mange er overrasket over at det er en butikk her

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen, sammen med politiet, om å gjennomgå bruken av såkalt streknings-ATK, som måler farten over en gitt strekning. Hensikten er å begrense bruken av dette.

Noen har reagert sterkt på dette, blant annet Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo. Enkelte har gått langt i antyde at dette vil bidra til at folk blir drept i trafikken. Det synes jeg er en kynisk og lite konstruktiv måte å argumentere på og bidrar dessverre til en unyansert debatt om et viktig tema. De reagerer for øvrig på feil premisser. For det kan virke som om noen tror vi stoppet all bruk av snittmåling for alltid. Det er feil, vi ønsker bare en litt mer målrettet bruk av virkemiddelet.

Vår politikk er ikke et svart-hvitt ja eller nei til snittmåling. Frp er på ingen måte kategorisk mot snittmåling. Snittmåling kan for eksempel være riktig der det er flere alvorlige ulykker og dødsulykker, men snittmåling må ikke brukes som et generelt overvåkningstiltak for å regulere hastigheten, uavhengig av ulykker.

Frp mener det blir feil å bruke snittmåling som et generelt kontrolltiltak. Det er eksempler på snittmåling på veier hvor det heldigvis ikke er dødsulykker og på helt nyåpnede veier, hvor det absolutt ikke er erfaringsmessig grunnlag for å påstå at det er behov for snittmåling.

Alvorlige ulykker kan skje på omtrent hver eneste veistrekning i hele landet. Men det er vel ingen som vil mene at det er fornuftige å sette opp snittmåling på hele veinettet?

Snittmåling kan være riktig på enkelte strekninger, men det er heller ikke et virkemiddel uten ulemper. Det kan bidra til at folk holder for lav fart på strekningen, «kengurukjøring» og muligheter for kødannelse og med farlige forbikjøringer etter kontrollstrekningen.

Vi har mange verktøy i verktøykassen for å nå nullvisjonen. Mer snittmåling er ikke det eneste eller viktigste virkemiddelet. Mer møtefri vei, midtrekkverk, romlefelt, godt vedlikeholdte veier, utbedring av sideterreng, nye og sikrere biler, god kjøreopplæring og riktige holdninger i trafikken er alle viktige faktorer som bidrar til å redusere antall ulykker og som vi må fortsette å ha fokus på.

Vi må heller ikke glemme at Norge er det tryggeste landet i verden å kjøre bil i. Målrettet og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid har gitt resultater. Norge er faktisk det landet i verden med færrest drepte i trafikken per 100 000 innbyggere. Det har heldigvis ikke vært så få hardt skadde og drepte på norske veier siden rett etter andre verdenskrig, og da fantes det knapt biler i Norge.

Frp og regjeringen har stort fokus på trafikksikkerhet. Fakta er at det gode arbeidet vi gjør sammen med blant annet Statens vegvesen og Trygg Trafikk gir meget positive resultater, selv om vi har stoppet snittmåling på noen få veistrekninger.

