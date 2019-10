Nav-direktør svarer om uføretrygden til Kjell Oskar Olsen: Denne saken skulle vi behandlet bedre

UP stilte seg opp på sin vante plass - likevel måtte de skrive ut 23 bøter til fartssyndere

Saken oppdateres.

I Adresseavisen onsdag 2. oktober forteller Kjell Oskar Olsen om hvordan han opplevde møtet med Nav da han søkte om uføretrygd. Han beskriver hvordan dårlig informasjon, manglende utbetaling, og et avslag på feil grunnlag har bekreftet alt det negative han tidligere hadde hørt om Nav.

Kjell Oskar Olsen historie er heldigvis ikke representativt for hvordan vi behandler søknader om uføretrygd. Men det han har opplevd er alvorlig nok. Det beklager jeg.

Denne saken har ikke vært godt nok håndtert av oss. For Nav har en selvstendig plikt til å utrede alle saker vi behandler. I denne saken burde vi ha skaffet til veie medisinsk dokumentasjon før vi avslo søknaden. Da den nødvendige dokumentasjonen senere ble mottatt, burde vi ha omgjort vedtaket og innvilget uføretrygden. Vi burde også ha fulgt ham opp bedre da han først søkte, slik at vi kunne bistått tidlig med å avklare eventuelle muligheter for være i arbeid.

Søknaden ble behandlet på nytt i høst, og uføretrygden ble innvilget. Statens pensjonskasse er også orientert, slikt at de kan vurdere søknaden hans på nytt.

Jeg beklager feilen, og jeg er lei meg for belastningen dette må ha vært for ham. Vi har lært av denne saken.

