Jeg beklager på vegne av elsyklisten, men jeg blir glad om også hundeeiere viser hensyn

Jeg er elsyklist på første året. 90 prosent av min tidligere bilkjøring er nå byttet ut med elsykkel. Ergo sykler jeg mye, ser og opplever mye med min elsykkel. På Ordet fritt denne uken har det vært skrevet inn av en hundeeier som reagerer på at elsyklister ikke tar hensyn. Jeg er helt uenig i at du skulle motta en skyllebøtte fordi du ikke holdt hunden din i stramt bånd, og i det jeg leser, så skjønner jeg jo at du ikke er spesielt fornøyd med elsyklistene.

Trondheim har fått mange flotte sykkelstier, men enda er det slik at noen fortau og veistubber må deles ikke bare av gående og elsyklister, men også foreldre med barnevogn, unger i flokk på vei til skolen, vanlige syklister og elsparkesykler. Vi har alle lik rett på å ferdes. Min sykkelvei går forbi en smådyrsklinikk og her er det ofte folk tidlig på morgenen som lufter hund før de har time. Og ja, det er en utfordring når jeg kommer rundt svingen og det går hunder der i lang line som dekker hele fortauet.

Jeg sykler alltid med hendene på bremsen og vet om dette, så jeg klarer fint å bremse ned, men dette er også en skolevei med mange unge syklister og for de kan en slik situasjon fort ende i en uventet bråbrems. Min oppfordring er å vise hensyn. Vi er mange nå som deler samme vei, og det er kjempeflott at vi deler fortau og vei og ikke sitter i en bil. Jeg beklager på vegne av den elsyklisten du møtte, men hadde vært glad om du som hundeeier også viste litt hensyn og ikke la beslag på hele veien/fortauet.

